Gündem Türkiyenin tavrı BMye geri adım attırdı Davet geri çekildi, Shahid Ermenistan tweetini sildi
ANKARA

Türkiye’nin tavrı BM'ye geri adım attırdı: Davet geri çekildi, Shahid Ermenistan tweetini sildi

Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu Başkanı ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid'in Ermenistan ziyaretinde sözde soykırım anıtını ziyaret etmesine ilişkin Türkiye'nin tavrı sert oldu. Edinilen bilgiye göre Shahid'in 8-12 Ağustos tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek Büyükelçiler Konferansına daveti geri çekildi. Shahid bunun ardından Ermenistan ziyareti hakkında resmi hesabından attığı tweeti silmek durumunda kaldı. Ermenistan ise tweeti sildiği için Shahid’e tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’nin tavrı BMye geri adım attırdı: Davet geri çekildi, Shahid Ermenistan tweetini sildi
BM 76'ncı Genel Kurulu Başkanı ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid sözde soykırım anıtını ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada BM 76'ncı Genel Kurulu Başkanı ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid’in Ermenistan ziyaretinin tek taraflı Ermeni tezlerine alet edildiği ve bu çerçevede Shahid’in sözde soykırım anıtını ziyaret ettiğinin anlaşıldığı belirtildi.

"KINIYOR VE REDDEDİYORUZ"

Açıklamada, "BM Genel Kurulu Başkanlığı gibi adil ve tarafsız olması gereken bir görev üstlenen adı geçenden daha dikkatli olması ve sorumlu davranması beklenirdi. BM yetkili organlarını temsil eden şahısların, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki Sözleşme başta olmak üzere, BM müktesebatı ile uluslararası hukuk norm ve kurallarına uygun davranmaları gerekir.

Tarihi olgular ve uluslararası hukukun siyasi manipülasyonla tahrif edilmesi gayretlerini kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye, 1915 olaylarıyla ilgili gerçeklerin tam, adil ve dürüst bir çerçevede ele alınması gerektiği görüşündedir." ifadeleri kullanıldı.

DAVET GERİ ÇEKİLDİ

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının ardından Shahid 8-12 Ağustos tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek Büyükelçiler Konferansına davet edilmişti. Söz konusu davet geri çekildi.

ERMENİSTAN SHAHİD'E TEPKİ GÖSTERDİ

  • Edinilen bilgiye göre Shahid, Ermenistan ziyareti hakkında resmi hesabından attığı tweeti silmek durumunda kaldı. Ermenistan ise tweeti sildiği için Shahid’e tepki gösterdi.

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