Türkiye’nin uçurumdan döndüğü günün hikayesi: Dakika dakika o gece

17-25 Aralık, MİT TIR’ları ihaneti, Doğu ve Güneydoğu’da PKK’nın yaptığı hendek operasyonları ile devlete karşı başlattığı hain saldırıların ardından FETÖ, en büyük ihanetine 15 Temmuz’da darbe kalkışması ile imza attı. 251 vatandaşın şehit olduğu darbe girişiminde 2 bin 194 vatandaş da gazi oldu. Türkiye’yi iç savaşa sürüklemek için sahneye konulan hain plan ve bastırılmasına yönelik zamana karşı yürütülen büyük mücadele an be an kayıtlara geçti. İşte proje örgüt FETÖ’nün darbe girişimi dakika dakika böyle ezildi.

* 14.45 - Kara Havacılık Komutanlığı’nda pilot olarak görev yapan O.K. isimli binbaşı, MİT’e giderek kuruma helikopterle saldırı olacağı yönünde ihbarda bulundu. İstihbarat görevlileri tarafından acil koduyla sorgulanan Binbaşı O.K. kendisine “Hakan Fidan’ı kaçırma görevi verildiğini” söyledi. Binbaşının verdiği bilgiler anında MİT Müsteşarı Fidan ile paylaşıldı.

* 15.22 - Darbeciler ilk fiili hamleyi ele geçirdikleri TSK mesaj sistemi üzerinden yaptı. Genelkurmay’dan TSK mesaj sistemine giren FETÖ’cüler kontrollerinde olan birliklere “Harekat Yıldırım Planı” başlığı ile 20 maddelik sıkıyönetim talimatı gönderdi. Tuğgeneral Mehmet Partigöç ve Kurmay Albay Cemil Turhan imzalı bildirinin eklerinde sıkıyönetim komutanlıkları, sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel listeleri, Ankara ve İstanbul Asayiş ve Takviye Planı bulunuyordu. Saat 03.00 itibarıyla yönetime el konulacağının kaydedildiği talimatta sokağa çıkma yasağının ise 06.00’da başlayacağı belirtildi.

* 16.03 - MİT, Binbaşı O.K.’dan alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçerek saldırının nasıl gerçekleşeceğine dair detayları Genelkurmay Başkanlığı’na kriptolu faksla gönderdi. MİT tarafından verilen bilgi, Genelkurmay’da, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in katılımıyla değerlendirildi.

*16.30 - MİT Müsteşar Yardımcısı, Genelkurmay Karargâhına giderek 2’nci Başkanı Yaşar Güler ile görüştü.

* 18.15 - Genelkurmay Başkanlığı’ndan tüm birliklere acil emirler gönderildi.

* 18.30 - MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanlığı’na gitti.

* 19.20 - Genelkurmay’da yapılan toplantılarda, birliklere acil kodlu üç emrin geçilmesi kararlaştırıldı. Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan değerlendirme sonucunda, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın imzasıyla TSK’nın tüm kuvvetlerine şu talimatlar gönderildi:

* Türk hava sahasında ikinci bir emre kadar hiçbir askeri hava aracı havalanmayacak.

* Havada bulunanlar derhal üslerine dönecek.

* Tank ve zırhlı araçlar başta olmak üzere tüm araçların hareketleri durdurulacak.

* 21.00 - Deşifre olduklarını anlayan darbeciler düğmeye bastı. MİT’te olağanüstü hareketlilik ve Genelkurmay Başkanlığı’nda yapılan toplantı sonrası cuntacılar darbe planlarının deşifre olduğunu anladı. Hain örgüt elemanları, 16 Temmuz saat 03.00’te gerçekleştirmeyi planladıkları darbe girişimini erkene alarak ‘Harekat Yıldırım’ planını harekete geçirmeye başladı.

* 22.00 - Genelkurmay Başkanlığı’nda silah sesleri duyuldu. FETÖ’cülerin kullandığı helikopterden Genelkurmay’ın önünde bekleyen halkın üzerine ateş açıldı. İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri kapatıldı.

* 00:00 - Güvenlik kaynakları “Askeri kalkışma, ordu içerisindeki Fetullahçı Terör Örgütü mensubu bir grup subay tarafından yapılmaya çalışılmaktadır” açıklamasını yaptı.

* 00.11 - Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’na doğru hareket etti.

* 00.13 - TRT’yi işgal eden askerler tarfından canlı yayında korsan bildiri okutuldu.

* 00.26 - Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk canlı yayınına katılarak “Kesinlikle bu darbecilerin başarılı olacağına inanmıyorum. Tüm halkı sokaklara meydanlara davet ediyorum” dedi.

* 01.01 - Ankara Emniyeti savaş uçağı ve helikopterlerin saldırısına uğradı.

* 02.00 - Darbe girişiminde bulunan FETÖ’cü askerler gözaltına alınmaya başlandı.

* 02.20 - Darbeciler Ankara’da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ve TÜRKSAT’ı bombaladı.

* 02.30 - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girmeye çalışan 3’ü rütbeli 13 asker gözaltına alındı.

* 02.42 - Hainler TBMM’ye bomba attı. Bazı polis memurları ve Meclis görevlileri yaralandı. Meclis zarar gördü.

* 03.00 - TRT yeniden normal yayınına döndü. TRT Genel Müdürlüğü binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ’cü askerler gözaltına alındı.

* 03.20 - Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesiyle birlikte İstanbul’a indi.

* 04.00 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminde bulunan terör örgütü FETÖ/PDY irtibatlı yargı görevlileri ve sözde “Yurtta Sulh Komitesi” mensubu askerler hakkında gözaltı kararı verildi.

* 06.30 - FETÖ’cüler tarafından kullanılan ve TÜRKSAT’ı bombalayan askeri helikopter Gölbaşı’nda düşürüldü.

* 06.52 - Genelkurmay Başkanlığı’na vekaleten 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar atandı.

* 07.28 - 3’üncü Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar Erzincan’da gözaltına alındı.

* 07.50 - FETÖ’cü 29 albay ve 5 general, İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından görevden uzaklaştırıldı.

* 08.17 - Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, İzmir’de gözaltına alındı.

* 08.32 - Ankara Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na operasyon düzenlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı kurtarıldı.

* 08.36 - Jandarma Genel Komutanlığı Özel Harekatçı polisler tarafından ele geçirildi.

* 09.40 - Genelkurmay Başkanlığı’ndan çıkan 200’e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ile Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında “vatana ihanet” suçundan işlem yapıldı.

* 10.07 - Genelkurmay Başkanlığı’ndan çıkan 700’e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu.

* 10.15 - Bingöl 49’uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Yunus Kotaman ile Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer yakalandı.

* 10.59 - Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem görevden alındı.

* 12.04 - Özel Haraket polislerinin operasyon düzenlediği Jandarma Genel Komutanlığı binasında 200'e yakın FETÖ'cü asker gözaltına alındı.

* 12.57 - Tümgeneral Suat Murat Semiz 1’inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Dursun Pak ile JFAC Komutanı Tümgeneral Recep Ünal gözaltına alındı.

* 20.02 - Akıncı 4’üncü Ana Jet Üssü’ndeki FETÖ darbesine yönelik operasyon sona erdi.

* 20.50 - Akıncı 4’üncü Ana Jet Üssü’nde yürütülen kalkışmaya yönelik operasyonda Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi kurtarıldı.

* 21.57 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tüm Ağır Ceza Cmhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi. Aynı örgüte üye oldukları değerlendirilen idari ve adli yargıda görev yapan toplam 2 bin 745 hakim ve savcının gözaltına alınması ve haklarında soruşturma yapılması istendi.