Türkiye’ye gelen de ülkeden giden de azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2024 yılına ilişkin uluslararası göç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azalarak 314 bin 588 kişi oldu. Yurt dışından gelen nüfusun 103 bin 732'sini Türk vatandaşları, 210 bin 856'sını yabancı uyruklular oluşturdu.





424 BİN 345 KİŞİ YURT DIŞINA GÖÇ ETTİ

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40,6 azalarak 424 bin 345 oldu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 151 bin 140'ını Türk vatandaşları, 273 bin 205'ini yabancı uyruklular oluşturdu. Türkiye'ye 2024 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 14,7 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü.





EN ÇOK AZERBAYCAN VATANDAŞLARI GELDİ

Türkiye'ye 2024 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 9,9 ile Azerbaycan vatandaşları aldı. Azerbaycan'ı yüzde 9,8 ile Türkmenistan, yüzde 7,6 ile Özbekistan, yüzde 7,5 ile Rusya Federasyonu ve yüzde 5,9 ile İran vatandaşları izledi. Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 17,4 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı yüzde 13,1 ile Afganistan, yüzde 10,2 ile Rusya Federasyonu, yüzde 5,9 ile İran ve yüzde 5,8 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.



