Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Türkiyeye karşı 12 sır toplantı
İSTANBUL

​Türkiye'ye karşı gizli ittifak: 12 sır toplantı!

Türkiye'ye karşı 12 sır toplantı

Türkiye karşıtlığı ve düşmanlığında başı çeken Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri “Stratejik Diyalog” adı altında 12 sır toplantı gerçekleştirdi. İki ülke, sonuncusu 3 Haziran’daki toplantılarda Akdeniz, Afrika ve Ortadoğu’da işbirliği ile Türkiye’ye karşı atılacak adımları ele aldı.

Hatice Saka Yeni Şafak
Macron ve Zayed
Macron ve Zayed

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa’nın Türkiye’ye karşı ittifak kurmak için 12 ayrı gizli toplantı yaptığı ortaya çıktı.

ABD’deki muhafazakârlar üzerinde etkisi ile bilinen Responsible Statecraft adlı düşünce kuruluşu içerisinde çarpıcı iddiaların yer aldığı bir analiz yayınladı. Analize göre Türkiye’nin Akdeniz, Afrika ve Ortadoğu’daki etkinliğinden rahatsız olan BAE ve Fransa, Türkiye’ye karşı ittifak için “Stratejik Diyalog” adı verilen 12 toplantı gerçekleştirdi.

Macron’un kirli hesabı
DÜNYA
Macron’un kirli hesabı

ORTAK ADIM ANLAŞMASI

En son toplantı 3 Haziran’da gerçekleştirildi. Toplantılara Abu Dabi ve Paris’ten üst düzey yetkililer katıldı. Toplantılarda 10 yıllık bir yol haritasında anlaşan iki taraf, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Türkiye’ye karşı ortak adımlar atma konusunda el sıkıştı.

Dönüşüm: Macron'un hayal dünyası
OYNAT 06:28
Dönüşüm: Macron'un hayal dünyası
Henüz 39 yaşında Fransa Başkanı olan Macron, ülke tarihinin en genç başkanı olurken Fransa'nın dış politikası da bir gencin tarihe geçme arzusuyla dönüşüyordu.


HENÜZ DURDURAMADILAR

Düşünce kuruluşu, Fransız-BAE ikilisinin toplantıların ardından geçen süreye rağmen Türkiye’nin hamlelerini durdurmayı başaramadığına dikkat çekti. Paris ve Abu Dabi’nin bölgesel politikalarının Türkiye’yi bölgede geri çekilmeye zorlayıp zorlamayacağının merak konusu olduğunu yazdı.

Analizde BAE-Fransa’nın ortaklıklarını gösteren pek çok işaret olduğu belirtilerek özetle şunlar kaydedildi:

FRANSA’NIN İLK KALICI ÜSSÜ

Öncelikle BAE, Fransa’nın Körfez’deki ilk kalıcı askeri üssüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, BAE’yi önemli bir yatırım, ticaret ve enerji kaynağı olarak gören Fransa, her alanda işbirliği konusunda oldukça kararlı adımlar atmayı sürdürüyor. Aslında bu birliktelik sürpriz değildi.

Mesajı alay konusu oldu
DÜNYA
Mesajı alay konusu oldu

HER KONUDA KARŞIDALAR

Uzun bir süredir Türkiye ile Fransız ve BAE ikilisi arasındaki ilişkiler dibe vurmuş durumda. Fransa ve BAE dış politikada her konuda Türkiye’nin karşısında yer aldılar. Fransa-BAE ittifakı Akdeniz’de Yunanistan’ı, Libya’da Halife Hafter’i ve Suriye’de YPG’yi destekledi. Macron, son olarak Azerbaycan’a saldırılar düzenleyen Ermenistan’dan taraf oldu. Macron’un İslam’a yönelik açıklamaları da bardağı taşıran son damla oldu.

Bu olay dünyayı sarstı: İngiliz kadından BAE Hoşgörü Bakanı Nahyan hakkında taciz iddiası
DÜNYA
Bu olay dünyayı sarstı: İngiliz kadından BAE Hoşgörü Bakanı Nahyan hakkında taciz iddiası

Hedefleri için BAE’yi kullanıyor

Analizde Fransa’nın Libya’daki faaliyetleri ile ilgili de bilgiler verdi. Düşünce kuruluşuna göre Fransa Hafter’in Libya’yı ele geçirmesine gizlice destek verdi. BAE, Hafter’e bir paralı asker ordusu satın alırken, ona askeri teçhizat, zırhlı araçlar, savunma sistemleri, saldırı dronları ve hava desteği sağlarken, Fransa istihbarat, özel kuvvetler ve bazı gelişmiş silahlarla katkıda bulundu . Paris hali hazırda Hafter’e doğrudan desteğini büyük ölçüde durdurmuş olsa da, Macron hedeflerini gizlice ilerletmek için AB ve BAE’yi kullanıyor olabilir.

İslam düşmanı Macron’un yönettiği Fransa’da yılbaşından bu yana onlarca cami kapatıldı
DÜNYA
İslam düşmanı Macron’un yönettiği Fransa’da yılbaşından bu yana onlarca cami kapatıldı
Abone Ol Google News
12 sır toplantı

12 sır toplantı

​BAE ve Fransa'dan Türkiye'ye karşı gizli ittifak.
Topyekun bir eğitim reformu gerek

Topyekun bir eğitim reformu gerek

​Eğitim, öğretim ve kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık.
Fitre ve kurban derileri PKK’ya

Fitre ve kurban derileri PKK’ya

​HDP'liler terör örgütüne akıtmış.
Atina yeni provokasyon peşinde

Atina yeni provokasyon peşinde

​Oruç Reis yine dengeleri bozdu.
Ayağının tozuyla<br>PKK'ya heyet yolladı

Ayağının tozuyla
PKK'ya heyet yolladı

​Bakan Çavuşoğlu'ndan fırça yemişti.
78 yerleşim<br>yeri kurtarıldı

78 yerleşim
yeri kurtarıldı

​Hedefte Dağlık Karabağ'ın başkenti statüsündeki Hankendi var.

Rakamlar güncellendi

Rakamlar güncellendi

Türkiye'nin bugünkü koronavirüs tablosu yenilendi.

Trump'ın Sudan ile pazarlığı

Trump'ın Sudan ile pazarlığı

Tazminat ödediklerinde listeden çıkaracağız.
Galatasaray <br>son dakikada yıkıldı

Galatasaray
son dakikada yıkıldı

Aslan, 45 dakika 10 kişi oynadığı mücadeleyi son dakikada kaybetti.
Zorlu geçecek

Zorlu geçecek

​​Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni açıklama.
57 ile yağış uyarısı

57 ile yağış uyarısı

Meteoroloji yarın için son tahminlerini açıkladı.
Akıncı değil Mankurt

Akıncı değil Mankurt

Kıbrıs'ta Türk nüfusu nasıl yüzde 68'den yüzde 18'e düştü?
11 hakim ve savcı ihraç edildi

11 hakim ve savcı ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararını verdi.
Canlı yayında<br> saldırı anı

Canlı yayında
saldırı anı

Ermenistan sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.
23 günün özeti

23 günün özeti

27 Eylül'de başlayan çatışmaların kronolojisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.