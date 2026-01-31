Türkiye’yi hedef alıp İsrail yanlısı çalışmalar yürütüyorlardı: 'Ajans Muhbir' adlı hesaba erişime engeli

Türkiye’nin dijital güvenliğini hedef alan ve toplumsal huzuru bozmaya yönelik faaliyet gösteren sosyal medya hesaplarına karşı kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın titiz çalışmaları sonucunda, terör örgütü FETÖ ile iltisaklı olduğu belirlenen 379 hesap tespit edilirken; özellikle mülteci karşıtlığı ve dezenformasyon içerikli paylaşımlarıyla bilinen "Ajans Muhbir" hesabına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla erişim engeli getirildi.
Sosyal medyada provokatif paylaşımlarıyla öne çıkan “Ajans Muhbir” adlı hesap erişime engellendi. Söz konusu hesabın milli güvenliği tehdit eden, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden ve yanıltıcı bilgi yayan içerikleri nedeniyle hakkında hukuki işlem başlatıldığı öğrenildi.
379 FETÖ VE FETÖ İLTİSAKLI HESAP TESPİT EDİLDİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları kapsamında, FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu belirlenen 379 sosyal medya hesabı tespit edildi. Söz konusu hesapların terör propagandası yaptığı ve sistematik şekilde dezenformasyon ürettiği açıklandı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tespitlerin ardından ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde hareket edildiğini belirterek, milli güvenliği hedef alan dijital ağlara yönelik erişim engeli ve hukuki işlemlerin derhal uygulandığını vurgulamıştı.
AJANS MUHBİR HESABINA ERİŞİM ENGELİ
Bu açıklamaların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada provokatif paylaşımlarıyla öne çıkan "Ajans Muhbir"adlı hesap, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla erişime engellendi.
Söz konusu hesabın "milli güvenliği tehdit", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçları kapsamında engellendiği öğrenildi.