Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Türkiye’yi hedef alıp İsrail yanlısı çalışmalar yürütüyorlardı: 'Ajans Muhbir' adlı hesaba erişime engeli

Türkiye’yi hedef alıp İsrail yanlısı çalışmalar yürütüyorlardı: 'Ajans Muhbir' adlı hesaba erişime engeli

11:2231/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sosyal medyada provokatif paylaşımlarıyla öne çıkan “Ajans Muhbir” adlı hesap erişime engellendi.
Sosyal medyada provokatif paylaşımlarıyla öne çıkan “Ajans Muhbir” adlı hesap erişime engellendi.

Türkiye’nin dijital güvenliğini hedef alan ve toplumsal huzuru bozmaya yönelik faaliyet gösteren sosyal medya hesaplarına karşı kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın titiz çalışmaları sonucunda, terör örgütü FETÖ ile iltisaklı olduğu belirlenen 379 hesap tespit edilirken; özellikle mülteci karşıtlığı ve dezenformasyon içerikli paylaşımlarıyla bilinen "Ajans Muhbir" hesabına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla erişim engeli getirildi.

Sosyal medyada provokatif paylaşımlarıyla öne çıkan “Ajans Muhbir” adlı hesap erişime engellendi. Söz konusu hesabın milli güvenliği tehdit eden, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden ve yanıltıcı bilgi yayan içerikleri nedeniyle hakkında hukuki işlem başlatıldığı öğrenildi.

379 FETÖ VE FETÖ İLTİSAKLI HESAP TESPİT EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları kapsamında, FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu belirlenen 379 sosyal medya hesabı tespit edildi. Söz konusu hesapların terör propagandası yaptığı ve sistematik şekilde dezenformasyon ürettiği açıklandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tespitlerin ardından ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde hareket edildiğini belirterek, milli güvenliği hedef alan dijital ağlara yönelik erişim engeli ve hukuki işlemlerin derhal uygulandığını vurgulamıştı.

AJANS MUHBİR HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Bu açıklamaların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada provokatif paylaşımlarıyla öne çıkan "Ajans Muhbir"adlı hesap, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla erişime engellendi.

Söz konusu hesabın "milli güvenliği tehdit", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçları kapsamında engellendiği öğrenildi.

Ajans Muhbir
hesabının özellikle Suriyeliler üzerinden toplumsal gerilimi artırmaya yönelik paylaşımlar yaptığı ve İsrail'in Gazze'deki soykırımını perdeleyen bir propaganda dili kullandığı biliniyor.

#Ajans Muhbir
#FETÖ
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarne zaman açılıyor? MEB 2026 takvimine göre sömestr (15 tatil) bitiş tarihi