Türkiye’yi hedef alıp İsrail yanlısı çalışmalar yürütüyorlardı: 'Ajans Muhbir' adlı hesaba erişime engeli

Sosyal medyada provokatif paylaşımlarıyla öne çıkan “Ajans Muhbir” adlı hesap erişime engellendi. Söz konusu hesabın milli güvenliği tehdit eden, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden ve yanıltıcı bilgi yayan içerikleri nedeniyle hakkında hukuki işlem başlatıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları kapsamında, FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu belirlenen 379 sosyal medya hesabı tespit edildi. Söz konusu hesapların terör propagandası yaptığı ve sistematik şekilde dezenformasyon ürettiği açıklandı.