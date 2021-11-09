​Türkkan’a 1 kuruşluk dava açtı

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren ile Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Tahir Gümren ile BİŞHAK Başkanı Naim Tan, şehit aileleri ve gaziler Bingöl Adliyesi önünde bir araya geldi.

Tahir Gümren

TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM

Gümren, , Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, “Türk adaletine güveniyorum” dedi. BİŞKAH Başkanı Tan da Türkkan’ın bilerek ve isteyerek şehit ağabeyine hakaret ettiğini belirtti. Tan, şunları kaydetti: “Şehidimizin ağabeyine küfreden, bacaklarına vurarak darp eden Lütfü Türkkan, şehidimizin ağabeyi Tahir Gümren’in onur ve saygınlığını rencide etmiş ve onu aşağılamıştır. Bu sebeple Lütfü Türkkan’ın cezalandırılmasını ve yargılanmasını talep ediyoruz. Lütfü Türkkan’ın, şehidimizin ailesinin onurunu ve gururunu çiğnediği için 1 kuruşluk ceza ile cezalandırılmasını istiyoruz.”

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de “Lütfü Türkkan’ı kınıyor ve lanetliyoruz” ifadelerini kullandı. Daha sonra şehit ağabeyi Gümren ile BİŞHAK Başkanı Tan ve dernek üyesi şehit aileleri ve gaziler Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Birçok şehirde meydanlara nçıkan gazi ve şehit yakınları nTürkkan’a tepki gösterdi.

Özrünü kabul etmiyoruz

İYİ Parti’li Lütfü Türkkan’a yönelk tepkiler devam ediyor. Birçok şehirde bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler, Türkkan’ın milletvekilliğinden istifa etmesini istedi. Şehit ve gazi dernekleri de, Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti. Van’da da bir araya gelen şehit ve gazi dernekleri bir yürüyüş düzenledi. “Van, şehit ailelerinin yanında” pankartı açarak ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyenler, “şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları attı.

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PARTİDEN İHRAÇ EDİN

Gruptakiler adına açıklama yapan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, “Türkkan’ın şehit kardeşine yaptığı ahlaksızca söylemi, şehit ve gazi ailelerinin tamamına yapılmış kabul ediyoruz. Yapılan bu saygısızlığı nefretle kınıyoruz. Bu saygısızlığı yapan Türkkan’ın, partisi tarafından ihraç edilmesi en büyük beklentimizdir. Şehit ailesine hakaret ederken hiç utanmadın mı? Yüzün hiç kızarmadı mı? Hem şehit ailesine hakaret ediyorsun hem de utanmadan, sıkılmadan şehit ailesini provokatörlükle suçluyorsun. Samimiyetsizce de özür diliyorsun. Senin özrünü asla kabul etmiyoruz” diye konuştu.