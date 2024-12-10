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Türklere gezici konsolos

Türklere gezici konsolos

Canberk Doğan
04:0010/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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2024 yılının ilk 10 ayında, 45 farklı şehirde 35 gezici konsolosluk hizmeti sağlandı.
2024 yılının ilk 10 ayında, 45 farklı şehirde 35 gezici konsolosluk hizmeti sağlandı.

Dünyanın en kapsamlı konsolosluk destek ağına sahip ülkelerden biri olan Türkiye, yurt dışındaki vatandaşlarına gezici konsolosluk hizmeti de sunuyor. Bu hizmet sayesinde, temsilciliklere ulaşamayan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar ile uzak bölgelerde yaşayanların konsolosluk işlemleri yerinde sağlanıyor. 2024 yılının ilk 10 ayında, 45 farklı şehirde 35 gezici konsolosluk hizmeti sağlandı.


BİR ÜLKEYE DAHA KİMLİKLE SEYAHAT

Yurt dışına vizesiz çıkışta ülke sayısı 78’e yükselirken, Gürcistan, KKTC, Moldova, Ukrayna ve Azerbaycan'la kimlikle seyahat uygulaması mümkün. Bu listeye Sırbistan’ın da eklenmesi için çalışmaların tamamlandığı bildirildi.


TAHLİYELERDE ÖRNEK

Türkiye’nin, pandemi ve kriz dönemlerinde yurt dışındaki vatandaşlarını güvenli bir şekilde tahliye etme kapasitesi bu dönemde de başarılı sınav verdi. Bu kapsamda en fazla Gazze’den toplam 1694 kişi tahliye edilirken, bu sayı 524 Türk vatandaşı, 171 KKTC vatandaşı, 928 yabancı yakınları ve 71 medya mensubu ile aileleri de bunun içinde.


#Türkiye
#konsolosluk
#vatandaş

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