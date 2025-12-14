Tuzla'da tersanede iskele çöktü: 2 işçi yaralandı

Tuzla’daki olay, saat 13.30 sıralarında Tersane Caddesi'ndeki bir tersanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tersane sahasında yapımı devam eden gemide çalışmalar sürdüğü sırada, henüz belirlenemeyen nedenle inşaat iskelesi çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.