Tuzla'da tersanede iskele çöktü: 2 işçi yaralandı

15:3714/12/2025, Pazar
DHA
Çökme sırasında yaralanan 2 işçi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Tuzla’da bulunan bir tersanede yapımı süren geminin inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Tuzla’daki olay, saat 13.30 sıralarında Tersane Caddesi'ndeki bir tersanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tersane sahasında yapımı devam eden gemide çalışmalar sürdüğü sırada, henüz belirlenemeyen nedenle inşaat iskelesi çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#İstanbul
#Tuzla
#Tersane Caddesi
