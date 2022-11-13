Gündem Uçaklarda Kürtçe anons yapılsın
YEREL GÜNDEM

Uçaklarda Kürtçe anons yapılsın

Ankara'da Demokrasi ve Birlik Derneği bünyesinde "Kürtler Ne İstiyor?" adında bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda Türkiye'de yaşayan Kürlerin talepleri, arzuları ve önerileri tartışıldı. Demokrasi ve Birlik Derneği Başkanı ve eski milletvekili Mehmet Metiner, "Uçaklarda İngilizce anonslar nasıl yapılabiliyorsa, tek kelime Türkçe bilmeyen Kürt anne ve babalarımız için de kendi anadillerinde anons yapılmasını gerekli ve önemli buluyoruz." şeklinde konuştu.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Uçaklarda Kürtçe anons yapılsın
Mehmet Metiner.

Demokrasi ve Birlik Derneği bünyesinde düzenlenen “Kürtler Ne İstiyor?” çalıştayı Ankara’da yapıldı. Çalıştayda Türkiye’de yaşayan Kürtlerin ne istediği, talepleri, arzuları ve önerileri tartışıldı. Demokrasi ve Birlik Derneği Başkanı ve eski milletvekili Mehmet Metiner, yaptığı konuşmada önerilerini şöyle sıraladı: “Dilimiz artık yasaklı değil. Kürtçe okullarda seçmeli ders olarak öğretiliyor. Kurslar serbest. Kuşkusuz bunları önemli ve olumlu adımlar olarak görüyoruz. Ama niye seçmeli olsun? Sizden talebimiz şu; seçmeli ders formülü yerine ana dillerimizin öğrenimi ve öğretimi için başkaca formülleri hızlıca devreye almak konusunda bir çalışma başlatmanız. Uçaklarda İngilizce anonslar nasıl yapılabiliyorsa, tek kelime Türkçe bilmeyen Kürt anne ve babalarımız için de kendi anadillerinde anons yapılmasını gerekli ve önemli buluyoruz. Bunlar küçük dokunuşlar belki ama büyük kucaklaşmalar için çok anlamlı ve değerli adımlardır.

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