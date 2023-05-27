'Uçakları satacağım' diyen Kılıçdaroğlu özel uçağından poz verdi

CHP ve Kandil destekli Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta cumhurbaşkanı seçilmesi halinde cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağı iddiasında bulunuyor. Ancak seçmenleri üzerinde algı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu’nun yaptığı özel uçak seyahatlerine bir yenisi daha eklendi.

Sunucusunun fotoğrafı ifşa etti

Sunucusu Barış Bozkurt sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu ile fotoğraflarını paylaştı. “Benim de fotoğrafım var” mesajını yazan Bozkurt’un paylaşımında ilk dikkat çeken mekanın özel uçak olması.

“O uçakları satacağım” demişti

Paylaşılan fotoğraflar sonrası Kılıçdaroğlu’nun “Yine söylüyorum, söke söke alacağım ve o uçakları satacağım. Ben söylersem gelirim ve yaparım, hiçbir güç, sen dahil engel olamazsın” sözleri akıllara geldi.

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