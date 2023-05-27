'Uçakları satacağım' diyen Kılıçdaroğlu özel uçağından poz verdi

Mütevazı cumhurbaşkanlığı sözü veren Kılıçdaroğlu özel uçak ile seyahat ediyor
CHP ve Kandil destekli Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta cumhurbaşkanı seçilmesi halinde cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağı iddiasında bulunuyor. Ancak seçmenleri üzerinde algı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu’nun yaptığı özel uçak seyahatlerine bir yenisi daha eklendi.
Sunucusunun fotoğrafı ifşa etti
Sunucusu Barış Bozkurt sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu ile fotoğraflarını paylaştı. “Benim de fotoğrafım var” mesajını yazan Bozkurt’un paylaşımında ilk dikkat çeken mekanın özel uçak olması.
“O uçakları satacağım” demişti
Paylaşılan fotoğraflar sonrası Kılıçdaroğlu’nun “Yine söylüyorum, söke söke alacağım ve o uçakları satacağım. Ben söylersem gelirim ve yaparım, hiçbir güç, sen dahil engel olamazsın” sözleri akıllara geldi.
Minibüs ile mütevazılık algısı da işe yaramadı
HDP’nin koalisyon ortağı olduğu Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da Saadet Partisi tarafından düzenlenen iftar programına nisan ayının başında özel uçakla gitmişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise 'minibüs ile yolculuk' görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak 'mütevazılık' algısı vermeye çalışmıştı. Özel sosyal medya paylaşımında "Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarına gittik. Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü. 14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek" demişti.