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Ücretsiz yemeği parayla satıyor: İşte CHP'li İBB'nin 'Kent Lokantaları' gerçeği

Son beş yılda hizmet etmek yerine reklam bütçesini şişirerek algı belediyeciliği ile mega kent İstanbul'u yönettiğini iddia eden CHP'li İBB'nin 31 mart yerel seçimlerine giden süreçte sık sık reklamını yaptığı ve vatandaşlara ucuza yemek verildiğini iddia ettiği 'Kent Lokantaları' ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

17:27 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 17:30 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı. Belediye başkan adayları vaatlerini açıklarken partiler de kampanyalarına devam ediyor.


Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından başlattığı
"reklamcılıkla yönetim"
anlayışı, İstanbulluları mağdur etti.

Hizmet yerine reklam ve algı yönetimi ile kendini pazarlayan CHP'li İBB Başkanı şehirdeki temel sorunlara etkili çözümler sunma noktasında yetersiz kaldı. AK Parti belediyeciliği döneminde elde edilen kazanımlar ise ya durduruldu ya da dönüştürülerek CHP'li yönetime mal edildi.



Kent lokantaları gerçeği de ifşa oldu


CHP'li İBB yönetiminin 'vatandaşlara ucuz yemek veriliyor' şeklinde pazarladığı ve hizmetmiş gibi reklamını yaptığı 'Kent Lokantaları' ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

CHP'nin İBB adayı
"Kent Lokantaları'nı yaptım"
dedi ve projenin tanıtımına milyonlarca liralık reklam bütçesi ayırdı. Ancak kent lokantaları propagandasının arkasında da algı belediyeciliği olduğu anlaşıldı.


Sosyal medya platformu X'de yer alan 'İBB Haber' isimli yıllarca CHP'li İBB tarafından fonlandığı bilinen hesap, Kent Lokantaları'nın arka planını ifşa etti.


Ücretsiz yemek yiyen sayısı azaltıldı


AK Parti belediyeciliği döneminde aylık bir buçuk milyon kişiye ücretsiz yemek veriliyordu.
İddiaya göre 2019'dan sonra CHP döneminde ise bu sayı aylık 795 bine indirildi.

AK Parti belediyeciliği döneminde İstanbul'da aylık bir buçuk milyon kişiye ücretsiz yemek veriliyordu

Kent Lokantaları ile parayla satılmaya başlandı


Ücretsiz verilen yemeğin neredeyse yarı yarıya azaltılması ile elde edilen finansmanın bir kısmı ile
Kent Lokantaları
açıldı, geri kalan kısmı ise reklam ve algı çalışmasında kullanıldı.

Böylelikle AK Parti yönetimindeki İBB'nin ücretsiz yemek hizmetinden faydalanan ihtiyaç sahibi kişi sayısı azalırken,
Kent Lokantaları adı altında ise para ile yemek satıldı.

CHP'li İBB yönetiminin bu operasyonu milyonlarca liralık reklam çalışması ile
sözde başarı hikayesine
dönüştürüldü.

Murat Kurum'dan İmamoğlu'nun ev hanımlarına ilişkin sözlerine tepki: Sandıkta gereken cevabı sana verecekler
Murat Kurum'dan İmamoğlu'nun ev hanımlarına ilişkin sözlerine tepki: Sandıkta gereken cevabı sana verecekler

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda ev hanımlarını küçümsedi. Programı sunan ismin "Kadınlar çok AK Parti'ye oy veriyor diye bir analiz yapılmış" sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim" dedi. İmamoğlu'nun skandal sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti. Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum da Beykoz'da 'Beysen Buluşmaları' programındaki konuşmasında İmamoğlu'nun söylemine eleştirilerde bulundu. Kurum, "Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor. Ayrıştırıyor, küçümsüyor. İşte bu yarı zamanlı kibirli belediye başkanının kibri aklını önüne geçmiş. Bu kibir abidesine artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu değer bilmez had bilmez kibirli adaya 31 Mart'ta ev kadınları sandıkta gereken cevabı verecek" dedi.

#İBB
#Kent lokantası
#İstanbul
2 saat önce
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