Ücretsiz yemeği parayla satıyor: İşte CHP'li İBB'nin 'Kent Lokantaları' gerçeği

Yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı. Belediye başkan adayları vaatlerini açıklarken partiler de kampanyalarına devam ediyor.
Hizmet yerine reklam ve algı yönetimi ile kendini pazarlayan CHP'li İBB Başkanı şehirdeki temel sorunlara etkili çözümler sunma noktasında yetersiz kaldı. AK Parti belediyeciliği döneminde elde edilen kazanımlar ise ya durduruldu ya da dönüştürülerek CHP'li yönetime mal edildi.
Kent lokantaları gerçeği de ifşa oldu
Sosyal medya platformu X'de yer alan 'İBB Haber' isimli yıllarca CHP'li İBB tarafından fonlandığı bilinen hesap, Kent Lokantaları'nın arka planını ifşa etti.