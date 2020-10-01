Uğurlu gençlerin Teknofest gururu

Gaziantep’te düzenlenen 3. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’a katılan Uğur Okulları öğrencileri ödülle döndü. Uğur Okulları Narlıdere Kampüsü 11. Sınıf öğrencileri Ege Oktay ve Arda Dinçer ile danışman öğretmenler Tolga Çoban ve Levent Oktay’dan oluşan Orion Takımı TÜBİTAK 1. Liseler Arası İHA Yarışması’nda 210 okul arasından Türkiye 3’üncüsü oldu. Griffin ismini verdikleri drone’u daha güvenli uçuş sağlanması için dört yerine altı pervaneli olarak tasarladıklarını söyleyen öğrenciler, İHA’nı yapacağı görevleri de otonom (önceden programlama) olarak düzenlediklerini ve böylece yarışmada daha yüksek puan aldıklarını anlattı.

TEKNOLOJİ Teknofest 2020’de 6 ödül birden aldılar

2018 yılında kurulan takım, ilk olarak 13. Meb Robot Yarışması’nda 3 bin proje arasından 8’inci oldu, ardından Uğur Okullarının düzenlediği U-Maker IV festivalinde Robotik alanında şampiyonluk elde etti. Son olarak TEKNOFEST’e aldıkları ödülle isminden söz ettiren Orion Takımı’nın hedefi robotik ve drone alanında uzmanlaşmak. Şubat ayından bu yana proje üzerinde çalıştıklarını söyleyen 11. sınıf öğrencisi Ege Oktay “Pandemi süreci bizim için zorlayıcı olsa da elimizden geldiğince çalışmaya devam ettik. Drone denemelerimizde birçok kez kaza yaptık ve her seferinde daha fazla tecrübe kazanarak koyduğumuz hedefe ilerledik. 5 günlük yarış periyodunun sonucunda Türkiye üçüncüsü olduğumuz için gerçekten gururluyduk. Bu üçüncülük aynı zamanda seneye daha iyi bir derece elde etmek için bizi motive etmeye başladı” diye konuştu.

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YERLİ ÜRETİME KATKI SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ

Üniversitede mühendislik alanında eğitim almak istediklerini belirten 11. sınıf öğrencisi Arda Dinçer “Ülkemiz için yerli ve milli araçlar üretilmesine destek olarak teknoloji konusunda dışarıya olan bağımlılığı azaltmada elimizden geleni yapmak istiyoruz. Üniversite eğitimimizde lisede olduğumuz gibi mühendislik, robotik gibi alanları içeren ve grup çalışmasının ön planda olduğu yarışmalara katılarak tecrübemizi arttırmak istiyoruz” dedi.