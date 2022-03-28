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Gündem Ukrayna heyeti İstanbulda
İSTANBUL

Ukrayna heyeti İstanbul'da

Ukrayna müzakere heyeti, yarın gerçekleşecek olan görüşmeler için İstanbul'a ulaştı. Ukraynalı heyet, daha sonra, konaklayacağı otele geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşmesi planlanan toplantı öncesi Rusya ve Ukrayna heyetleriyle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna heyeti İstanbulda
Müzakereler iki gün sürecek.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar müzakereler için İstanbul'da bir araya geliyor.

  • Ukrayna heyetini taşıyan özel uçak saat 22.00'de Atatürk Havalimanı'na indi. Ukraynalı heyet, daha sonra, konaklayacağı otele geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşmesi planlanan toplantı öncesi Rusya ve Ukrayna heyetleriyle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacak.

İKİ GÜN SÜRECEK

  • Alınan bilgiye göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının saat 10.30'da başlaması planlanıyor. Rus heyeti taşıyan özel uçak da bugün saat 16.00'da İstanbul'a gelmişti. Rus heyet, Atatürk Havalimanı'ndan konaklayacağı otele geçmişti. Müzakereler iki gün sürecek.

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