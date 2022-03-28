Ukrayna heyeti İstanbul'da Ukrayna müzakere heyeti, yarın gerçekleşecek olan görüşmeler için İstanbul'a ulaştı. Ukraynalı heyet, daha sonra, konaklayacağı otele geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşmesi planlanan toplantı öncesi Rusya ve Ukrayna heyetleriyle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacak.

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