Ukrayna’ya asker göndermek için 2 şart

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Ukrayna'ya Türk askerinin gönderileceği iddiasını yanıtlayan bakanlık yetkilileri, “Nerede bir barış, güvenlik ve istikrar ihtiyacı doğsa akla ilk olarak TSK’nın gelmesi, TSK'nın sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığının en önemli göstergesidir. Öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin tesis edilmesi, sonrasında ise görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerekmektedir. TSK bölgemizde güvenlik ve istikrar sağlayacak her girişime katkı sağlamaya hazırdır” ifadelerini kullandı.
LÜBNAN’A RUM KESİMİ'YLE ANLAŞMA TEPKİSİ
- Toplantıda, Lübnan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik anlaşmaya da değinildi. Söz konusu anlaşmayla ilgili, “KKTC'nin haklarının yok sayıldığı hiçbir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değildir. KKTC'nin haklarını görmezden gelen bu anlaşmanın aynı zamanda Lübnan halkının menfaatlerini de ihlal ettiğini değerlendiriyor, Lübnanlı muhataplarımıza denizcilik alanında işbirliğine hazır olduğumuzu ifade ediyoruz” değerlendirmesinde bulunuldu.
SOSYAL MEDYA ARSIZINA ORDUEVİ YASAĞI
Bakanlıktan, 11 Kasım’da düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit olanların kimliklerini resmi açıklamadan önce sosyal medya hesaplarında yayınlayanlara sert tepki geldi. Bu kişiler arasında emekli askeri personelin de olduğu kaydedilirken, orduevlerine girişinin yasaklandığı açıklandı: “Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken şehit ailelerimizin acısını umursamayan ve şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına girişen sosyal medya arsızları arasında emekli askeri personelin de olduğu tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının yanı sıra orduevlerine girişleri de yasaklanmıştır.”