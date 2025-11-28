Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Ukrayna’ya asker göndermek için 2 şart

Ukrayna’ya asker göndermek için 2 şart

04:0028/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yaşar Güler.
Yaşar Güler.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Ukrayna'ya Türk askerinin gönderileceği iddiasını yanıtlayan bakanlık yetkilileri, “Nerede bir barış, güvenlik ve istikrar ihtiyacı doğsa akla ilk olarak TSK’nın gelmesi, TSK'nın sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığının en önemli göstergesidir. Öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin tesis edilmesi, sonrasında ise görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerekmektedir. TSK bölgemizde güvenlik ve istikrar sağlayacak her girişime katkı sağlamaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

LÜBNAN’A RUM KESİMİ'YLE ANLAŞMA TEPKİSİ

  • Toplantıda, Lübnan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik anlaşmaya da değinildi. Söz konusu anlaşmayla ilgili, “KKTC'nin haklarının yok sayıldığı hiçbir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değildir. KKTC'nin haklarını görmezden gelen bu anlaşmanın aynı zamanda Lübnan halkının menfaatlerini de ihlal ettiğini değerlendiriyor, Lübnanlı muhataplarımıza denizcilik alanında işbirliğine hazır olduğumuzu ifade ediyoruz” değerlendirmesinde bulunuldu.

SOSYAL MEDYA ARSIZINA ORDUEVİ YASAĞI

Bakanlıktan, 11 Kasım’da düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit olanların kimliklerini resmi açıklamadan önce sosyal medya hesaplarında yayınlayanlara sert tepki geldi. Bu kişiler arasında emekli askeri personelin de olduğu kaydedilirken, orduevlerine girişinin yasaklandığı açıklandı: “Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken şehit ailelerimizin acısını umursamayan ve şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına girişen sosyal medya arsızları arasında emekli askeri personelin de olduğu tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının yanı sıra orduevlerine girişleri de yasaklanmıştır.”



#Milli Savunma Bakanlığı
#Ukrayna
#Kıbrıs
#MSB
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlâhî tanıklık ve insanın sorumluluğu