Ukrayna’ya asker göndermek için 2 şart

Ukrayna'ya Türk askerinin gönderileceği iddiasını yanıtlayan bakanlık yetkilileri, “Nerede bir barış, güvenlik ve istikrar ihtiyacı doğsa akla ilk olarak TSK’nın gelmesi, TSK'nın sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığının en önemli göstergesidir. Öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin tesis edilmesi, sonrasında ise görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerekmektedir. TSK bölgemizde güvenlik ve istikrar sağlayacak her girişime katkı sağlamaya hazırdır” ifadelerini kullandı.