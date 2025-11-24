MSB duyurdu: Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı

Teknik analiz sürecine Türkiye’de devam edilecek.
Milli Savunma Bakanlığı, 11 Kasım’da Azerbaycan–Gürcistan sınırında düşen C-130 kargo uçağına ilişkin kaza/kırım incelemesinin tamamlandığını ve ekibin Türkiye’ye döndüğünü açıkladı. Enkaz parçalarının Kayseri’deki 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’ne taşınmasının sürdüğü belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibinin Türkiye'ye döndüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
"11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze (Kayseri) intikali devam etmektedir"
denildi.
#MSB
#askeri kargo uçağı
#C-130