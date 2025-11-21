Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında rapor ortaya çıktı: Patlayıcı izine rastlandı mı?

Gürcistan'da düşen C-130 uçağında rapor ortaya çıktı: Patlayıcı izine rastlandı mı?

10:0121/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında rapor ortaya çıktı
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında rapor ortaya çıktı

Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağıyla ilgili 'sabotaj mı, kaza mı?' soruları gündemden düşmezken, beklenen kritik rapor nihayet ortaya çıktı. Jandarma Kriminal Laboratuvarı, enkaz üzerindeki sır perdesini araladı ve 'patlayıcı izi' tartışmalarına son noktayı koydu. İşte o çarpıcı tespit ve MSB'nin son açıklamaları...

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağıyla ilgili yürütülen soruşturmada kritik detay ortaya çıktı. Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından hazırlanan rapora ulaşıldı. Raporda, enkazda patlayıcı madde izi olup olmadığına dair net tespitler yer aldı. İşte kazanın perde arkasını aralayacak o raporun detayları...



Sabotaj mı kaza mı?


Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının kaza nedenini belirlemeye yönelik çalışmalar sürüyor. Gözler enkazdan gelecek teknik verilere çevrilmişken, soruşturmanın seyrini değiştirecek kritik bir rapora ulaşıldı.


Raporda "patlayıcı izi" detayı


Askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili olarak Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. SABAH’ın ulaştığı rapora göre; enkaz üzerinde yapılan incelemelerde herhangi bir dış müdahale ya da sabotaj ihtimalini değerlendirecek bulgulara bakıldı. Raporda, "Olayda patlayıcı izine rastlanmadığı" tespiti net bir şekilde yer aldı.



Enkaz Kayseri’de, Karakutu Ankara'da


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yaptığı açıklamada teknik incelemelerin titizlikle sürdüğünü duyurmuştu. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:


"Askeri kargo uçağımızın karakutusunun TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibimizin olay yerindeki çalışmalarına devam edilmektedir. Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri'de bulunan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir. Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır."


#Gürcistan
#askeri kargo uçağı
#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ e devlet başvuru ücreti nereden yatırılır? TOKİ başvuru ücreti ödenecek bankalar hangileri?