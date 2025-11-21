Gürcistan'da düşen C-130 uçağında rapor ortaya çıktı: Patlayıcı izine rastlandı mı?

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağıyla ilgili yürütülen soruşturmada kritik detay ortaya çıktı. Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından hazırlanan rapora ulaşıldı. Raporda, enkazda patlayıcı madde izi olup olmadığına dair net tespitler yer aldı. İşte kazanın perde arkasını aralayacak o raporun detayları...

Askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili olarak Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. SABAH’ın ulaştığı rapora göre; enkaz üzerinde yapılan incelemelerde herhangi bir dış müdahale ya da sabotaj ihtimalini değerlendirecek bulgulara bakıldı. Raporda, "Olayda patlayıcı izine rastlanmadığı" tespiti net bir şekilde yer aldı.