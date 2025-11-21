Gürcistan'da düşen C-130 uçağında rapor ortaya çıktı: Patlayıcı izine rastlandı mı?

Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağıyla ilgili 'sabotaj mı, kaza mı?' soruları gündemden düşmezken, beklenen kritik rapor nihayet ortaya çıktı. Jandarma Kriminal Laboratuvarı, enkaz üzerindeki sır perdesini araladı ve 'patlayıcı izi' tartışmalarına son noktayı koydu. İşte o çarpıcı tespit ve MSB'nin son açıklamaları...
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağıyla ilgili yürütülen soruşturmada kritik detay ortaya çıktı. Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından hazırlanan rapora ulaşıldı. Raporda, enkazda patlayıcı madde izi olup olmadığına dair net tespitler yer aldı. İşte kazanın perde arkasını aralayacak o raporun detayları...
Sabotaj mı kaza mı?
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının kaza nedenini belirlemeye yönelik çalışmalar sürüyor. Gözler enkazdan gelecek teknik verilere çevrilmişken, soruşturmanın seyrini değiştirecek kritik bir rapora ulaşıldı.
Raporda "patlayıcı izi" detayı
Askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili olarak Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. SABAH’ın ulaştığı rapora göre; enkaz üzerinde yapılan incelemelerde herhangi bir dış müdahale ya da sabotaj ihtimalini değerlendirecek bulgulara bakıldı. Raporda, "Olayda patlayıcı izine rastlanmadığı" tespiti net bir şekilde yer aldı.
Enkaz Kayseri’de, Karakutu Ankara'da
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yaptığı açıklamada teknik incelemelerin titizlikle sürdüğünü duyurmuştu. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:
"Askeri kargo uçağımızın karakutusunun TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibimizin olay yerindeki çalışmalarına devam edilmektedir. Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri'de bulunan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir. Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır."