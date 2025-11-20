Sınır kapısındaki denetimde tespit edildi: 6 bin 100 kilogram mandalina imha edildi

Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde Gürcistan'a ihraç edilmek istenen 6 bin 100 kilogram mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edildi. Bakanlık yaptığı açıklamada ürünlerin imha edildiğini ve uygunsuzluklara asla geçit verilemeyeceğini belirtti.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Gürcistan'a ihraç edilmek istenen 6 bin 100 kilogram mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edildiğini ve ürünlerin imha edildiğini duyurdu.
Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda, gıda kontrol görevlilerimiz tarafından yapılan denetimlerde Mersin'den Gürcistan'a ihraç edilmek istenen 6 bin 100 kilogram mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edilmiş, ürünler imha edilmiştir. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek, uygunsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı da bildirildi.