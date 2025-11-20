Eğirdir Gölü’nde 300 kaçak kerevit pinteri ele geçirildi: Balıkçıya para cezası uygulandı

Eğirdir Gölü’nde 15 Kasım itibarıyla başlayan kerevit avı yasağı kapsamında denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince Eğirdir Gölü kenarında yapılan denetimlerde kaçak kerevit avcılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekipler, tespit ettikleri 300 adet kerevit pinterini ele geçirerek gölden çıkardı. Denetimler sırasında izinsiz avcılık yaptığı belirlenen bir balıkçıya da idari para cezası uygulandı.



