Eğirdir Gölü’nde 300 kaçak kerevit pinteri ele geçirildi: Balıkçıya para cezası uygulandı

Isparta’da Eğirdir Gölü’nde yapılan denetimlerde 300 adet kaçak av pinteri ele geçirilirken, bir balıkçıya idari para cezası uygulandı.
Eğirdir Gölü’nde 15 Kasım itibarıyla başlayan kerevit avı yasağı kapsamında denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince Eğirdir Gölü kenarında yapılan denetimlerde kaçak kerevit avcılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekipler, tespit ettikleri 300 adet kerevit pinterini ele geçirerek gölden çıkardı. Denetimler sırasında izinsiz avcılık yaptığı belirlenen bir balıkçıya da idari para cezası uygulandı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Su Ürünleri Mühendisi Dr. Bayram Korkmaz, denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, "Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri olarak göl genelinde denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Eğirdir Gölü Gelendost–Boyalı hattında yaptığımız incelemelerde bir adet kerevit sepeti tespit ettik. 15 Kasım itibarıyla kerevit avı yasaklanmış durumda. Ele geçirdiğimiz sepetin içinde canlı kerevitler bulunuyordu. Su ürünleri kanunu gereği sepete el koyarak içerisindeki canlı kerevitleri göle iade edeceğiz. Denetimlerimiz devam edecek" dedi.
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göl ekosisteminin korunması ve balık popülasyonunun sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmaların kararlı şekilde sürdürüleceğini vurguladı. Kerevit av yasağı, 15 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.