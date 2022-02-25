Gündem Ukraynaya uçuşlar iptal edildi
İSTANBUL

Ukrayna'ya uçuşlar iptal edildi

Rusya’nın Ukrayna saldırısın ardından THY ve Pegasus’un bu ülkeye yaptığı seferler iptal edildi. Rus ve Ukraynalı yolcular İstanbul Havalimanı’nda uçuşların yeniden başlamasını beklemeye başladı.

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Yasin Yılmaz Yeni Şafak
​Ukraynaya uçuşlar iptal edildi ​ ​
Rus ve Ukraynalı yolcular İstanbul Havalimanı’nda uçuşların yeniden başlamasını beklemeye başladı.

Rusya’nın Ukrayna saldırısın ardından THY ve Pegasus’un bu ülkeye yaptığı seferler iptal edildi. Rus ve Ukraynalı yolcular İstanbul Havalimanı’nda uçuşların yeniden başlamasını beklemeye başladı.

EVİMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ

Sabah saatlerinde Rusya’nın Perm şehrine gitmek için İstanbul Havalimanı’na gelen ve saldırılar nedeniyle uçuşlarının iptal olduğunu öğrenen Rus vatandaşı Anna Shcherbakova, “Ukrayna ve Rusya hava sahası kapalı. Biz bundan dolayı burada kaldık. Lütfen bizim gibi Rus turistlere evlerine dönmeleri için yardım edin” dedi.

Ukraynalı Ruslan Lomovytsky ise uçuşlarını iptal edildiğini belirterek, “Rusya bizim ülkemize saldırdı. Bu nedenle burada kaldık. Bilet değişikliği yapıp Polonya’ya gitmeye çalışıyoruz. Varşova’ya gidip oradan Kiev’e gitmeye çalışacağız” dedi.

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