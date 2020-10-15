Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sosyal medya platformlarını uyardı Yaptırım uygularız
ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ​aosyal medya platformlarını uyardı: Yaptırım uygularız!

Sosyal medya platformlarını uyardı: Yaptırım uygularız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya düzenlemesine göre, Türkiye’de temsilci bulundurması gereken ancak bu konuda ayak direyen sosyal medya platformlarını uyardı. Karaismailoğlu, “Başka yerde temsilcin var, burada niye yok? Muhatabı olmayan bir kurum bu ülkede nasıl bir faaliyet gösterecek?” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Adil Karaismailoğlu
Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni yasayla Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilen soysal medya platformlarını “Burası bir kurallar devleti. Başka yerde temsilcin var, niye temsilci koymuyorsun? Muhatabı olmayan bir kurum bu ülkede nasıl bir faaliyet gösterecek? Usul neyse gereği yapılacak” sözleriyle uyardı. BTK üzerinden görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Bakan, "Sosyal medya ile ilgili sorunlarda BTK’nın karşısında bir muhatabı yok. Muhatabı olmayan bir kurumda bu ülkede nasıl bir faaliyet gösterecek?" sorusunu da yöneltti.

CANLI DERSLERE HAZIRLIKLI OLACAĞIZ

Bakan Karaismailoğlu, bakanlığının çalışmalarını bir grup gazeteciye değerlendirdi. Kırsalda bazı yerlerde online dersler konusunda sıkıntı olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Onunla ilgili GSM şirketleri olsun, bizim Telekom’un sabit hatları ile alakalı çok ciddi çalışmalarımız var. Okulların açılmadığı süreç içinde açığa çıktı. Gelen şikayetler üzerinde çalışmalarımız sürüyor. İki şeritlik yola siz on şeritlik araç vermeye çalıştığınız ama normalde oranın iki şerit ihtiyacı da iki şerit. Biz onlara hazırlıklı olacağız. BTK üzerinden hepsini yönetiyoruz" ifadesini kullandı.

5A KASIMDA UZAYDA

Yerli ve milli uydu da gelinen noktayı değerlendiren Karaismailoğlu şunları söyledi: "5A uydusu 30 Kasım’da fırlatılacak. Peşinde 5B’de devam ediyor. O da SpaceX’den fırlatılacak. 5B de biraz internet ve haberleşme ağırlıklı ve fırlatılması haziran gibi planlanıyor. Bunlarla beraber 6 tane aktif uydumuz oluyor. Yerli ve milli 6A uydumuzun imalatı TUSAŞ’ta devam ediyor. Tamamen yerli olan uydumuzu 2022 yılında fırlatması planlıyoruz."

ÇAMLICA KULELERİ HALKA AÇILACAK

Çamlıca kulesinin Avrupa’nın en yüksek kulesi olacağını belirten Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi: "369 metre, onun üst kısmındaki anten 170 metre. Çok teknolojik bir kule. Yayınların hepsi kuleye alındı. Devasa antenleri buradan söktük. 100 radyo tek kulede aynı anda yayın yapıyor şu anda. Kule halka açılacak."

Bakan Karaismailoğlu'dan ulaşım için yeni müjde: Yerli scooter geliyor
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu'dan ulaşım için yeni müjde: Yerli scooter geliyor

TREN KAZALARINI YAKINDAN İZLİYORUZ

  • Tren kazalarının olmaması için çok uğraştıklarını belirten Bakan, "En son kaza bireysel hatadan dolayı gözüküyor ama yine de olmaması gerekiyor. İnşallah bir daha yaşamayacağız bunları. Arkadaşlarımızın ilk izlenimleri makinist hatasından yana olduğu ama onu da kapsamlı inceliyoruz" dedi.
Abone Ol Google News
Terör örgütü TTBye el koydu

Terör örgütü TTB'ye el koydu

Türk Tabipleri Birliği'nin imtiyazı elinden alınacak.
Özür yetmez derhal istifa

Özür yetmez derhal istifa

​Engin Yıldırım kimin adamı ve kimler adına konuşuyor?
Geri döndük ama kazanamadık

Geri döndük
ama kazanamadık

​A Milli Takımımız geriden geldi ancak galibiyeti elde edemedi.
Biz hiç Nutuk görmedik

Biz hiç Nutuk görmedik

​Kılıçdaroğlu'nun bu iddiası da yalan çıktı.
Benim adım Sofi değil Meryem

Benim adım Sofi değil Meryem

​Macron'un şovu kursağında kaldı.
Yaptırım uygularız!

Yaptırım uygularız!

'Başka yerde temsilcin var, burada niye yok?'

Sık sık ikaz ediyorum

Sık sık ikaz ediyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım.
Fransa'da <br>yasaklar geri geldi

Fransa'da
yasaklar geri geldi

Birçok şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Eleştiri okları üzerinde

Eleştiri okları üzerinde

Tercihleri sosyal medyada gündem oldu.
On üç terörist etkisiz

On üç terörist etkisiz

Bakan Soylu: İçimiz soğumadı.
Kısıtlama olacak mı?

Kısıtlama olacak mı?

Bir ilde vakalar yüzde 50 artı. İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...
Yeni vakalar açıklandı

Yeni vakalar açıklandı

​Bilim Kurulu sonrası kritik veriler paylaşıldı.
Erdoğan <br>talimat verdi

Erdoğan
talimat verdi

Gıda Kanunu'ndaki sansüre neden olacak maddeler tekliften çıkarıldı.
PKK'ya üst düzey darbe

PKK'ya üst düzey darbe

​MİT'in istihbaratı ile nokta operasyonu.
Kaputtan çıkan yılanı bulamıyorlar

Kaputtan çıkan yılanı bulamıyorlar

​Üç gün art arda gördüler ama abi türlü yakalayamadılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.