Ulaştırma ve Orman Bakanlığı el ele verdi: Her yolcuya bir fidan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası ile bir yıl boyunca yüksek hızlı tren hatlarında seyahat eden her yolcu için bir fidan dikeceklerini bildirdi.









Uraloğlu, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Ağaçlandırma İşbirliği Protokolü imza törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katıldığı törende yaptığı konuşmada, ormanların, toprağın nefesi, suyun kaynağı, iklimin hassas dengesi, biyoçeşitliliğin canlı kalesi ve geleceğin teminatı olduğunu söyledi. Özellikle yaz aylarında artan orman yangınlarının, küresel iklim değişikliğinin acı yüzünü hatırlattığına işaret eden Uraloğlu, bu yangınların azaltılmasının vatandaşların bilinç seviyesinin yükseltilmesi ve ormanları koruma sorumluluğunun içselleştirilmesiyle mümkün olduğunu ifade etti.





Uraloğlu, imzalanan protokolün tam da bu bilinçle doğmuş bir proje olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:





"Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası ile 11 Kasım 2025-11 Kasım 2026 tarihlerinde 1 yıl boyunca yüksek hızlı trenlerimizle, Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-Karaman, İstanbul-Konya, İstanbul-Karaman, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Sivas ve Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren hatlarımızda seyahat eden her yolcumuz adına bir fidan dikeceğiz. Bu hatlarımızın genelinde yıllık ortalama 13 milyon yolcumuzun seyahat ettiğini düşündüğümüzde 13 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. "

Yolcuların seyahatlerini tamamladıkları günün ertesinde, 10.00-12.00 saatlerinde SMS ile bilgilendirileceği bilgisini veren Uraloğlu, bu mesajda YHT ile gerçekleştirdikleri yolculuk sayesinde karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sağladıkları ve e-bilet kullanımıyla çevreye duyarlı bir tercih yaptıklarının vurgulanacağını kaydetti.

Uraloğlu, dikilen fidana ait sertifikaya erişim linkinin de aynı gün hem SMS hem de kayıtlı e-posta adreslerine iletileceğini belirterek, "Böylece, her yolcumuz yalnızca bir seyahat yapmış olmayacak, yeşil vatanın bir parçası, bir fidanın vesilesi olacak." dedi.









"Bakanlık olarak da son 23 yılda 97 milyon fidanı toprakla buluşturduk"





Bakanlık olarak doğanın ve çevrenin korunması hassasiyetini yalnızca sözde değil icraatlarda da gösterdiklerini vurgulayan Uraloğlu, kurumsal karbon ayak izi hesaplamasını Türkiye'de gerçekleştiren ilk Bakanlık olduklarını hatırlattı. Uraloğlu, iklim kriziyle mücadelede öncü bir rol üstlenerek, çevreye duyarlı, karbon emisyonunu azaltan ulaşım sistemlerini hayata geçiren projeler geliştirdiklerini dile getirerek, "Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası" projesini, Avrupa Birliği mali işbirliği çerçevesinde finanse ederek sektördeki tüm ulaşım modlarını kapsayacak şekilde yürüttüklerini anlattı.





Karayolları Genel Müdürlüğünün çalışmalarına dikkati çeken Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Orman Genel Müdürlüğünden sonra en fazla ağaç diken kamu kuruluşu olan Karayolları Genel Müdürlüğümüz son 10 yılda yıllık ortalama 4,3 milyon adet fidan ve ağaç dikimi gerçekleştirmiştir. Bakanlık olarak da son 23 yılda 97 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin kilometreye yaklaştırdık, kesintisiz trafik akışıyla yıllık yaklaşık 6,3 milyon ton daha az karbondioksit salımı gerçekleştirdik."





Ekolojik köprüler, bisiklet yolları, güneş enerji santralleri ve asfalt geri dönüşüm tesisleriyle karbon ayak izini azalttıklarına işaret eden Uraloğlu, yıllık 2 milyon ton asfaltın geri kazanımıyla kaynak ve enerji verimliliği sağladıklarını ifade etti. Uraloğlu, elektrikli araçlarla temiz enerjiye geçişi destekleyerek kara yolu taşımacılığında yeşil dönüşümü sürdürülebilirliğin merkezine yerleştirdiklerini belirterek, elektrikli kamyon, otobüs, minibüs, çekici ve otomobillerin sektörde kullanımına imkan sağlayacak mevzuat düzenlemeleri yaptıklarını söyledi.









"Fiber optik altyapımızı kara yolu ağlarımızda yaygınlaştırıyoruz"





Akıllı ulaşım sistemlerinin (AUS) de trafik akışının iyileştirilmesi yoluyla emisyonların azaltılmasını sağladığına dikkati çeken Uraloğlu, "Bu noktada Kooperatif AUS Test ve Uygulama Koridoru ile dünyadaki yenilikçi teknolojilerin ülkemizde uygulanmasını sağlamış olacağız. Ankara, İstanbul ve Antalya'da K-AUS pilot uygulamalarına başladık. Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için fiber optik altyapımızı kara yolu genelinde yaygınlaştırıyoruz." dedi. Uraloğlu, demir yolunda yük taşımacılığı payını yüzde 5'ten yüzde 22'ye yükseltmek için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, demir yolu ağını 2053'te ise yaklaşık 29 bin kilometreye çıkararak çevre dostu ulaşım sistemlerini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Sadece Marmaray Projesi ile hizmete açıldığı 2013 yılından bu yana 62 milyon ton karbon emisyonunu engellediklerini vurgulayan Uraloğlu, Yeşil Liman Sertifikası ve Deniz Taşımacılığında Dekarbonizasyon projeleriyle denizcilik alanında da çevreci dönüşümü desteklediklerini dile getirdi.

Uraloğlu, Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programı kapsamında Türkiye'nin karbonsuz havalimanı sertifikası bulunan 50 havalimanıyla en yüksek sayıda bu belgeye sahip 2'nci ülke konumunda olduğunu bilgisini verdi. Havalimanlarında "Follow Me" hizmetlerinde kullanılan 60 yerli Togg sayesinde de havacılıkta sıfır emisyon hedefine hızla yaklaştıklarını vurgulayan Uraloğlu, Avrupa'da örnek gösterilen uygulamaları hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.







