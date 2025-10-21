Türkiye, yeniden yeşerecek bir gelecek için el ele veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan “Geleceğe Nefes – Yeşil Vatan Seferberliği” ile ülke genelinde milyonlarca fidan toprakla buluşacak. Vatandaşlar, gelecegenefes.gov.tr adresine girerek ücretsiz fidan sahiplenebilecek veya bağış yaparak bu büyük çevre hareketine destek olabilecek. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü öncesi tüm Türkiye’ye yayılan bu seferberlik, yalnızca bir ağaç dikme kampanyası değil; gelecek nesillere zümrüt yeşili bir miras bırakma çağrısı olarak görülüyor. İşte kampanyaya dair merak edilen tüm detaylar.
Türkiye, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü öncesi yeni bir çevre seferberliğine hazırlanıyor. “Geleceğe Nefes – Yeşil Vatan Seferberliği” adıyla başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlar, gelecegenefes.gov.tr adresi üzerinden ücretsiz fidan sahiplenebilecek veya bağış yaparak projeye destek olabilecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tüm vatandaşları bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet etti. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
“11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü’ne yaklaşırken bir #YeşilVatanSeferberliği başlatıyoruz.
Tüm vatandaşlarımızı gelecegenefes.gov.tr
adresinden fidan sahiplenmeye ve 11 Kasım'da ülkemizin dört bir yanındaki fidan dikim noktalarında buluşmaya davet ediyorum.
Son 23 yılda 7,5 milyardan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturduk.
Ancak bu başarıyı daha da ileri taşımak istiyoruz.
11 Kasım’ın bir ağaçlandırma seferberliğine dönüşmesi, hem orman yangınlarının açtığı yaraların sarılması hem de çocuklarımıza bırakacağımız zümrüt yeşili bir miras için önemli bir fırsattır.
Fidan sahiplenerek 11 Kasım’da toprakla buluşturacak kıymetli vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum.”
Vatandaşlar fidan sahiplenebilecek veya bağış yapabilecek
Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında, vatandaşlar ücretsiz fidan sahiplenme ya da fidan bağışı yapma seçeneklerinden birini tercih edebilecek.
GELECEĞE NEFES KAMPANYASI FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
gelecegenefes.gov.tr adresine giren kullanıcılar; isim, soyisim, e-posta, şehir ve ilçe bilgilerini doldurarak fidan sahiplenme işlemini tamamlayabiliyor. Dileyenler, orman yangınlarında kaybedilen ağaçların yerine dikilmek üzere fidan bağışında da bulunabiliyor.
Amaç: Orman yangınlarının yaralarını sarmak, geleceğe nefes olmak
“Yeşil Vatan Seferberliği” yalnızca ağaç dikme etkinliği değil, aynı zamanda orman yangınlarında zarar gören alanları yeniden yeşertme hedefi taşıyor. Proje, Türkiye’nin dört bir yanında yürütülecek etkinliklerle çocuklara, gençlere ve gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakma vizyonunu destekliyor.
11 Kasım’da gerçekleştirilecek Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinde, milyonlarca fidan toprakla buluşacak. Türkiye genelinde on binlerce gönüllü, “Geleceğe Nefes” sloganıyla aynı anda fidan dikerek doğaya umut olacak.