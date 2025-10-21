CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tüm vatandaşları bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet etti. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:





“11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü’ne yaklaşırken bir #YeşilVatanSeferberliği başlatıyoruz.

Tüm vatandaşlarımızı gelecegenefes.gov.tr

adresinden fidan sahiplenmeye ve 11 Kasım'da ülkemizin dört bir yanındaki fidan dikim noktalarında buluşmaya davet ediyorum.

Son 23 yılda 7,5 milyardan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturduk.

Ancak bu başarıyı daha da ileri taşımak istiyoruz.

11 Kasım’ın bir ağaçlandırma seferberliğine dönüşmesi, hem orman yangınlarının açtığı yaraların sarılması hem de çocuklarımıza bırakacağımız zümrüt yeşili bir miras için önemli bir fırsattır.

Fidan sahiplenerek 11 Kasım’da toprakla buluşturacak kıymetli vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum.”