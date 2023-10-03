Ülke genelinde 466 terör operasyonu: 960 TİM ve 13 bin 440 güvenlik personeli katılıyor

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye’de başlatılan “Kahramanlar” operasyonları kapsamında; Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın’da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı. BTÖ’nün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbu, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı." ifadelerini kullandı.