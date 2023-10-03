Ülke genelinde 466 terör operasyonu: 960 TİM ve 13 bin 440 güvenlik personeli katılıyor

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Suç örgütleri ve bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye’de başlatılan “Kahramanlar” operasyonları kapsamında; Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın’da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı. BTÖ’nün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbu, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı." ifadelerini kullandı.
Şu an Türkiye genelinde kırsal alanda 03 Ekim 2023 saat 08.30 itibariyle; terörle mücadele kapsamında, 8 orta çaplı, 458 küçük çaplı olmak üzere
466 operasyon yapılmaktadır.
Operasyonlara katılan MİT, Emniyet ve Jandarmamızın her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.