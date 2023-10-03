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Ülke genelinde 466 terör operasyonu: 960 TİM ve 13 bin 440 güvenlik personeli katılıyor

Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda şüphelinin de gözaltında alındığını ve operasyonların devam ettiğini açıkladı.

Kenan Biter
08:35 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Suç örgütleri ve bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye’de başlatılan “Kahramanlar” operasyonları kapsamında; Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın’da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı. BTÖ’nün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbu, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı." ifadelerini kullandı.


Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;

Şu an Türkiye genelinde kırsal alanda 03 Ekim 2023 saat 08.30 itibariyle; terörle mücadele kapsamında, 8 orta çaplı, 458 küçük çaplı olmak üzere

466 operasyon yapılmaktadır.


Bu operasyonlara; JÖH, J.Komando ve Güvenlik Korucusundan oluşan 960 tim ve toplam 13 bin 440 kahraman vatan evladı katılmaktadır.

Operasyonlara katılan MİT, Emniyet ve Jandarmamızın her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.










 





#Terör operasyonu
#Ali Yerlikaya
#Kahramanlar operasyonu
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