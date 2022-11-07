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BURSA

Uludağ’da mahsur kalan milli sporcu ve arkadaşı beş saat sonra kurtarıldı

Bursa’da Uludağ’ın zirvesinden hava şartları nedeniyle uçuş yapamayan milli sporcu ve arkadaşı, ormanlık alandan yürüyerek inmek isteyince kayboldu. Havanın kararmasıyla bulundukları alanda mahsur kalan iki sporcuya arama kurtarma ekipleri yaklaşık 5 saat sonra ulaştı. Kurtarılan sporcuların sağlık durumlularının iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Uludağ’da mahsur kalan milli sporcu ve arkadaşı beş saat sonra kurtarıldı
Kurtarılan sporcuların sağlık durumlularının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa’da paraşütle atlamak için Uludağ’ın zirvesine çıkan 16 sporcu hava şartları nedeniyle uçuş gerçekleştiremedi. Sporcular ikişerli grup halinde aşağı yürüyerek inme kararı aldı. Paraşütçülerden en arkada kalan Milli sporcu Erol Aslantaş (47) ve Oğuz Sipahi (52) dağın yamacında yolunu kaybedince mahsur kaldı. Bulundukları kayalık alandan inemeyeceğini anlayan 2 paraşütçü, havanın kararmasıyla durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK ve ANDA ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 50 kişilik ekip, Osmangazi ilçesi kırsal Büyükdeliler Mahallesi’nde plan çerçevesinde ormanlık ve patika yollardan iki paraşütçüye yaklaşık 5 saat sonra ulaştılar. Arama ve Kurtarma personeli ile birlikte ambulansın beklendiği noktaya indirilen Erol Aslantaş ve Oğuz Sipahi burada yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Paraşütü açıp kendilerine siper alanı oluşturarak hayatta kaldılar

Arama kurtarma ekipleri telefonla kendilerine "Bulunduğunuz yerden ayrılmayın" diyince milli sporcu ve arkadaşı paraşütlerini kendilerine siper ederek rüzgardan korundular. Uçuş yapamadıkları için yürüyen fakat yanlış rota izlediklerini belirten Erol Aslantaş, "Kurtarma ekiplerinin sesini duymak güzeldi. Uçuş yapmadığımız için yürüyerek indik. Fakat yanlış bir rota çizdiğimiz için mahsur kaldık. Biz de hemen durumu ekiplere bildirdik. Onlar da bize bulunduğumuz yerden ayrılmamamızı söylediler. Arkadaşım problem yaşadığı için onu terk etmek istemedim. Dolayısıyla aynı problemi ben de yaşadım, sağlık durumlarımız iyi, bir sıkıtımız yok.
Ekip halinde zirveye çıkan sporculardan Emrah Uzel, ”Toplamda 16 kişi ekip halinde Uludağ’ın zirvesine yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirmek için çıktık. Burada hava şartlarının iyi olmasını bekledik. Fakat hava şartları uçuşa uygun gözükmeyince bulunduğumuz alandan yürüyerek iniş planladık. İkişerli grup halinde patika yollardan inerken 2 arkadaşımız arkada kaldı. Yoruldukları için bir süre mola veren arkadaşlarımız havanın kararmasını göz önünde bulundurarak jandarma ekiplerine mahsur kaldırdıkları yeri bildirdi. Sağ olsun arama kurtarma ekipleri ve jandarma dağa tırmanarak arkadaşlarımızı mahsur kaldıkları alandan kurtarmayı başardı. Çok şükür herhangi bir sağlık problemleri bulunmuyor” dedi.

Uludağ’da mahsur kalan iki kişi beş saat sonra kurtarıldı
FOTOĞRAF 13
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Bursa’da paraşütle atlamak için Uludağ’ın zirvesine çıkan 16 sporcu hava şartları nedeniyle uçuş gerçekleştiremedi.
Title
Sporcular ikişerli grup halinde aşağı yürüyerek inme kararı aldı. Paraşütçülerden en arkada kalan Milli sporcu Erol Aslantaş (47) ve Oğuz Sipahi (52) dağın yamacında yolunu kaybedince mahsur kaldı.
Title
Bulundukları kayalık alandan inemeyeceğini anlayan 2 paraşütçü, havanın kararmasıyla durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK ve ANDA ekipleri sevk edildi.
Title
Yaklaşık 50 kişilik ekip, Osmangazi ilçesi kırsal Büyükdeliler Mahallesi’nde plan çerçevesinde ormanlık ve patika yollardan iki paraşütçüye yaklaşık 5 saat sonra ulaştılar.
Title
Arama ve Kurtarma personeli ile birlikte ambulansın beklendiği noktaya indirilen Erol Aslantaş ve Oğuz Sipahi burada yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Title
Arama kurtarma ekipleri telefonla kendilerine Bulunduğunuz yerden ayrılmayın diyince milli sporcu ve arkadaşı paraşütlerini kendilerine siper ederek rüzgardan korundular.
Title
. Uçuş yapamadıkları için yürüyen fakat yanlış rota izlediklerini belirten Erol Aslantaş, Kurtarma ekiplerinin sesini duymak güzeldi. Uçuş yapmadığımız için yürüyerek indik. Fakat yanlış bir rota çizdiğimiz için mahsur kaldık. Biz de hemen durumu ekiplere bildirdik. Onlar da bize bulunduğumuz yerden ayrılmamamızı söylediler. Arkadaşım problem yaşadığı için onu terk etmek istemedim. Dolayısıyla aynı problemi ben de yaşadım, sağlık durumlarımız iyi, bir sıkıtımız yok.
Title
Ekip halinde zirveye çıkan sporculardan Emrah Uzel, ”Toplamda 16 kişi ekip halinde Uludağ’ın zirvesine yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirmek için çıktık. Burada hava şartlarının iyi olmasını bekledik. Fakat hava şartları uçuşa uygun gözükmeyince bulunduğumuz alandan yürüyerek iniş planladık. İkişerli grup halinde patika yollardan inerken 2 arkadaşımız arkada kaldı. Yoruldukları için bir süre mola veren arkadaşlarımız havanın kararmasını göz önünde bulundurarak jandarma ekiplerine mahsur kaldırdıkları yeri bildirdi. Sağ olsun arama kurtarma ekipleri ve jandarma dağa tırmanarak arkadaşlarımızı mahsur kaldıkları alandan kurtarmayı başardı. Çok şükür herhangi bir sağlık problemleri bulunmuyor” dedi.
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Uludağ’da mahsur kalan iki kişi beş saat sonra kurtarıldı
Bursa'da Uludağ'ın zirvesinden hava şartları nedeniyle uçuş yapamayan milli sporcu ve arkadaşı, ormanlık alandan yürüyerek inmek isteyince kayboldu. Havanın kararmasıyla bulundukları alanda mahsur kalan iki sporcuya arama kurtarma ekipleri yaklaşık 5 saat sonra ulaştı. Kurtarılan sporcuların sağlık durumlularının iyi olduğu öğrenildi.

TEM'de akılalmaz kaza: Şakalaşırken motosiklet düşen iki kişi ağır yaralandı
FOTOĞRAF 13
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Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi.
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İddiaya göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki motosiklet seyir halindeyken, Akşemsettin viyadüğü üzerine geldikleri esnada şakalaşmak için sürücüleri birbirlerine tekme attı.
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Bu sırada dengesini kaybeden motosiklet sürücülerinden birisi, dengesini kaybederek kazaya yol açtı. Motosiklet devrilerek yola savruldu. Motosikler sürücüsü ve arkasında oturan arkadaşı ise yaralandı.
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Bu sırada aynı yönde arkadan gelen 34 EC 4868 plakalı hafriyat yüklü TIRın şoförü ikinci bir kaza yaşanmaması için yolun ortasında durarak tedbir aldı.
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TIR şoförü daha sonra yaralıların yardımına koştu, yaralanan motosiklet sürücüsünün üzerine üşümesin diye battaniye örttü.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkadaşına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.
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Kaza nedeniyle kısa süreli trafik oluştu. Bu sırada diğer motosikletin sürücüsü, arkadaşı tarafından olay yerinden kaçırıldı
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Polis ekipleri kaçan motosikletin sürücüsünü daha sonra yakalayarak gözaltına aldı.
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Polis ekipleri de yolda önlem alırken devrilen motosiklet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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TEM'de akılalmaz kaza: Şakalaşırken motosiklet düşen iki kişi ağır yaralandı
TEM Otoyolu, Gaziosmanpaşa mevkiinde seyir halinde olan iki motosiklet, sürücülerinin şakalaşma maksadıyla birbirlerine tekme savurmasının üzerine kaza yaptı. Kazada iki kişi ağır yaralandı


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