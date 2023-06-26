Uluslararası suç örgütüne operasyon: 34 gözaltı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik soruşturma yürütüldü. Bu kapsamda; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile iş birliği içerisinde 13 Haziran'da Ankara, İzmir, Aydın ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından Interpol kırmızı bültenle aranan Hollanda uyruklu 'Bello Jos' lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers'in içerisinde bulunduğu suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Leijdekkers ve diğer örgüt üyelerine ait 36 taşınmaz, 99 kilo 900 gram altın, 5 milyon 785 bin Euro, 1 milyon 733 bin dolar, 65 milyon 725 bin TL ve şüphelilerin hissedar oldukları 5 şirketin ortaklık payları dahil, yaklaşık 1,1 milyar TL tutarında mal varlığına el konuldu.