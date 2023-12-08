Ümraniye Belediyesi'nden özel bireylere özel antrenör

Antrenörlere sertifikalarını veren Başkan İsmet Yıldırım, "Ümraniye’de engelli kardeşlerimizin her konuda hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitim-öğretimde, sporda, kültür-sanatta ve iş hayatında engellilerimizi destekleyip, onlar için projeler üretiyoruz. Engellilerimiz de gerçekten her dalda önemli başarılar ortaya koyuyorlar. Engelli kardeşlerimizin daha kaliteli eğitim alabilmeleri için kendi çalışanlarımızı eğitiyoruz. Kursu başarıyla tamamlayıp, antrenör sertifikası alan tüm eğitmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.