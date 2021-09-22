Gündem Ümraniyede sahte ilaç operasyonu Aralarında kovid tedavisinde kullanılan ilaçlar da var
İSTANBUL

Ümraniye'de sahte ilaç operasyonu: Aralarında kovid tedavisinde kullanılan ilaçlar da var

Ümraniye’de düzenlenen operasyonda, aralarında koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların da bulunduğu toplam 445 bin 195 sahte ilaç ele geçirdi. Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 7.5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Ümraniyede sahte ilaç operasyonu: Aralarında kovid tedavisinde kullanılan ilaçlar da var
Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin 7 milyon 452 bin 960 lira olduğu tahmin ediliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, Ümraniye'de dün merdiven altı olarak tabir edilen, halk sağlığını tehlikeye düşürerek sağlıksız ortamlarda üretildiği belirlenen, Steroid ve Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, tespit edilen 3 ayrı lüks rezidansa operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde ve bir araç içerisinde yapılan aramalarda; piyasa değeri 7 milyon 452 bin 960 lira olduğu tahmin edilen; 176 bin 399 adet dolu yağ yakıcı, zayıflatıcı, kilo aldırıcı ve hormon geliştirmeye yarayan tablet ve dolu flacon anabolik steroidler, 267 bin 840 adet boş karton kutu, etiket, bandrol, boş flacon, 950 adet remdesivir (koronavirüs tedavisinde kullanılan antiviral ilaç), 2 adet dolum pompası, 1 adet sprey boya, 2 adet kapak takma aparatı olmak üzere, toplam 445 bin 195 adet sahte ilaç ele geçirildi.


Operasyonda ele geçirilen sahte ilaçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin bugün adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

İstanbul'da 1 milyon paket sahte ilaç ele geçirildi
GÜNDEM
İstanbul'da 1 milyon paket sahte ilaç ele geçirildi

İstanbul’da sahte ilaç operasyonu: 72 bin ürün ele geçirildi
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İstanbul’da sahte ilaç operasyonu: 72 bin ürün ele geçirildi

İstanbul’da kaçak ilaç operasyonu: 819 bin adet ilaç ele geçirildi
FOTOĞRAF 7
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, kaçak ve sahte ilaç ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
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Söz konusu soruşturma kapsamında belirli süre fiziki takip ve teknik dinleme yapan polis ekipleri, 14 Mayıs'ta Kadıköy ve Ataşehir'de 3 iş yerine baskın düzenledi.
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Operasyonda, M.D. ve Y.K. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Baskın yapılan iş yerlerindeki aramalarda, kutulara konulmuş şekilde çoğu kaçak 819 bin adet steroid, cinsel içerikli hap ve akciğer rahatsızlığı için kullanılan türden ilaç, 85 kilo etken madde, 630 bin adet kapak ve şişe ele geçirildi.
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Şebekenin, sağlıksız ortamda sahte cinsel performans arttırıcı ilaçlar da ürettiği ileri sürüldü.
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Gözaltına alınan M.D. ve Y.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Her iki zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul’da kaçak ilaç operasyonu: 819 bin adet ilaç ele geçirildi
Kadıköy ve Ataşehir'de 3 iş yerine yapılan baskında 2 şüpheli yakalanırken, raflarda piyasaya sürülmek üzere bekletilen ilaçlar ele geçirildi.


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