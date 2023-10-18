Umre için 5 dakikada e-vize

Erbaş, “2024’te Mekke Yolu projesinin uygulama alanını genişleterek Türkiye’nin diğer illerindeki hacılarımızın da bu hizmetten yararlanmasını hedefliyoruz” müjdesini verdi. Mekke Yolu Projesi ile hacı adayları, Türkiye’den ayrılırken elektronik vize, pasaport ve sağlık işlemlerinden, Suudi Arabistan’a vardıklarında ulaşım, barınma ve bagaj gibi birçok işlemi kolaylaştırıyor. Öte yandan Tevfik er-Rebia da Türk vatandaşlarının umre ibadetini gerçekleştirecekleri süreci hızlandırmak amacıyla elektronik vizenin kullanıma geçileceğini söyledi. Er- Rebia, vize ile bir yıl içerisinde 90 gün ikamet alınabileceğini de ifade etti. Er-Rebia, “Bu vizeyi 5 dakikadan daha kısa bir sürede evden ya da herhangi bir yerden alabilecek” diye konuştu.