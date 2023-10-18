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Umre için 5 dakikada e-vize

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rebia ile 2024 hac ve umre organizasyonunu değerlendirdi. Erbaş, “2023 yılında ilk defa uyguladığımız Mekke Yolu projesi hacılarımıza büyük kolaylık sağlamıştır.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Tevfik er-Rebia - Ali Erbaş

Tevfik er-Rebia - Ali Erbaş

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının iş birliği ve destekleriyle İstanbul Havaalanı’nda pilot uygulama olarak gerçekleştirdiğimiz bu proje sayesinde hacılarımızın kutsal topraklara intikalleri ciddi anlamda kolaylaşmıştır.” dedi.


MEKKE YOLU GENİŞLEYECEK

Erbaş, “2024’te Mekke Yolu projesinin uygulama alanını genişleterek Türkiye’nin diğer illerindeki hacılarımızın da bu hizmetten yararlanmasını hedefliyoruz” müjdesini verdi. Mekke Yolu Projesi ile hacı adayları, Türkiye’den ayrılırken elektronik vize, pasaport ve sağlık işlemlerinden, Suudi Arabistan’a vardıklarında ulaşım, barınma ve bagaj gibi birçok işlemi kolaylaştırıyor. Öte yandan Tevfik er-Rebia da Türk vatandaşlarının umre ibadetini gerçekleştirecekleri süreci hızlandırmak amacıyla elektronik vizenin kullanıma geçileceğini söyledi. Er- Rebia, vize ile bir yıl içerisinde 90 gün ikamet alınabileceğini de ifade etti. Er-Rebia, “Bu vizeyi 5 dakikadan daha kısa bir sürede evden ya da herhangi bir yerden alabilecek” diye konuştu.


#Umre
#Diyanet İşleri Başkanlığı
#Ali Erbaş
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