Gündem Umut bebek yaşamak için ilaç bekliyor
ADANA

Umut bebek yaşamak için ilaç bekliyor

Umut bebek yaşamak için ilaç bekliyor

Adana'da Şehmus- Leyla Karahan çifti, 'beyincik erimesi' tanısı konulan çocukları İsmail'i 3 ay önce kaybetmelerinin acısını henüz atlatamadan, 8 aylık bebekleri Umut'un da aynı hastalığa yakalandığını öğrendi. Hayatlarının şokunu yaşayan çift, minik Umut'un tedavisi için dozu 17 bin euro olan ilaçtan her ay iki kez kullanılması gerektiğini belirterek, bebeklerinin yalşaması için hayırseverlerden yardım bekliyor. Anne Karahan, "İlaç çok pahalı, gücümüz yetmiyor. Ne olur, yalvarıyorum. Bize yardım edin" diyerek gözyaşı döktü.

Haber Merkezi DHA
Umut bebeğin ailesi, çocuklarının iyileşmesi için destek bekliyor.
Umut bebeğin ailesi, çocuklarının iyileşmesi için destek bekliyor.

DHA
Minik umut, hayırseverlerin desteğiyle yaşama tutunacak.


Seyhan ilçesinde yaşayan Şehmus ve Leyla Karahan çifti, 2010 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten İsmail, Ömer (5) ve Umut (8 aylık) adında 3 çocukları oldu. En büyük çocukları İsmail, 2 buçuk yaşındayken baygınlık geçirdi. Aile bu durumdan başta şüphelenmedi. İsmail ikinci kez bayılınca, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne götürüldü. İsmail’e başta teşhis konulmasa da yapılan genetik testin ardından Nöronal Ceroid Lipofussinozis Tip 2 (beyincik erimesi) tanısı kondu.
İkinci kez yıkıldılar Hastalığın tedavisi olmadığını öğrenen aile adeta yıkıldı. İsmail, 4 yaşında yatalak oldu ve 3 ay önce 8 yaşında hayatını kaybetti. Aile, ilk çocuklarını kaybetmenin üzerine diğer çocuklarına da genetik test yaptırdı. Karahan çifti, diğer çocuğu Umut’un da aynı hastalığa yakalandığını öğrenince bir kez daha yıkıldı.

DHA
Karahan çifti, en büyük çocukları İsmail'i de aynı hastalıktan kaybetti.

'Gücümüz kalmadı'

Aile, Almanya’da NCL hastalığı için ‘Cerliponase Alfa’ adında bir ilaç bulunduğunu, ancak dozu 17 bin Euro olan ilaçtan ayda iki kez kullanması gerektiğini öğrendi. Bu ilacı alabilecek ekonomik güçleri bulunmadığını belirten aile, hayırseverlere yardım çağrısında bulundu.

İLACIN DOZU GİDEREK DÜŞECEK

Tedavi hakkında da bilgi veren aile, ilk önceleri bu ilacın ayda iki kez kullanılması gerektiğini, ardından Umut'un tedaviye cevap vermesiyle ayda 1 doza düşeceği ve zamanla tamamen kaldırılacağını belirtti.

‘UMUT’UMU KAYBETMEK İSTEMİYORUM’

  • İlaç masrafını mevcut gelirleriyle karşılayamadıklarını ve çocuğunun yaşaması için yardım çağrısında bulunan baba Karahan, "Almanya’da bu hastalığın bir ilacı olduğunu öğrendik ancak pahalı ve ömür boyu kullanılmak zorunda olmasından dolayı sevinemedik.
    Gözümüzün önünde eriyorÇocuğumuzun gözümüzün önünde erimesini, öleceği günü beklemek istemiyoruz. Başta Cumhurbaşkanımıza, tüm anne ve babalara, hayırseverlere sesleniyoruz. Ağabeyi gibi Umut’umu da kaybetmek istemiyorum. Biz yardımcı olun" diye konuştu.
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