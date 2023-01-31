Üniversitelilere 15 şehirde tematik kamp

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, on beş farklı temayla on beş farklı ilde üniversite öğrencilerine kış kampı düzenliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, on beş farklı temayla on beş farklı ilde üniversite öğrencilerine kış kampı düzenliyor. Dün başlayan kamplar
3 Şubat’a kadar sürecek. Farklı şehirlerden öğrencilerin sosyalleşme imkanı bulduğu tematik kış kamplarında gençler, bulundukları şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı bulacak. Akademik seminerler, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazi ziyaretleri, turnuvalar, konserler, bilgi yarışması, sinema gösterimi ve birbirinden farklı sportif etkinliklerin gerçekleştirileceği kamplara 81 ilden yüzlerce öğrencinin katılması planlanıyor.
Başkent Ankara’da ‘diplomat akademi’, Gaziantep’te ‘gastronomi’, Van’da ‘mühendislik’, Aydın’da ‘edebiyat’, Samsun’da ‘gönül coğrafyası’, Antalya’da ‘gönüllülük’, Mersin’de ‘güzelsanatlar’, İstanbul’da ‘ekonomi’, Erzurum’da ‘kış sporları’, Kocaeli’nde ‘dijital iletişim’, Konya’da ‘arkeoloji’, Sakarya’da ‘akıllı tarım ve çevre’, Diyarbakır’da ‘tarih ve medeniyet’, Muğla’da ‘psikoloji’, İzmir’de ‘felsefe’ kampı düzenleniyor.
Ankara’da düzenlenecek diplomat akademi kampında Türkiye’nin yüzyıl vizyonu, arabuluculuk faaliyetleri, Orta Doğu’da rol model olarak Türkiye, Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan gibi konular ele alınacak. Van’daki mühendislik kampında Türkiye’de savunma sanayii teknolojisinin gelişimi değerlendirilecek. İstanbul’daki ekonomi kampında ise yeşil dönüşüm, ekonomi güvenliği, Türkiye’nin yeni ekonomi modeli işlenecek.
Diyarbakır’daki tarih ve medeniyet kampında, Kut’ul Amare Zaferi, Cumhuriyet’in 100. yılı, medeniyet mirası, Türkçe’nin dili gibi konular işlenerek, Diyarbakır Anneleri ziyaret edilecek. Türkiye’nin birçok noktasından getirilen fidanların dikildiği kardeşlik ormanı oluşturulacak.