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Üniversitelilere 15 şehirde tematik kamp

Üniversite öğrencilerine her yıl geleneksel olarak düzenlenen kış kampları, bu yıl on beş farklı temayla on beş farklı ilde gerçekleştirilecek. 30 Ocak–3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek kamplarda farklı şehirlerde öğrenim gören öğrenciler, ilgilerini çeken temalarla ilgili pek çok değerli isimle bir araya gelecek. Kamp süresince gençler, bulundukları şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı da bulacak.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
04:00 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, on beş farklı temayla on beş farklı ilde üniversite öğrencilerine kış kampı düzenliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, on beş farklı temayla on beş farklı ilde üniversite öğrencilerine kış kampı düzenliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, on beş farklı temayla on beş farklı ilde üniversite öğrencilerine kış kampı düzenliyor. Dün başlayan kamplar

3 Şubat’a kadar sürecek. Farklı şehirlerden öğrencilerin sosyalleşme imkanı bulduğu tematik kış kamplarında gençler, bulundukları şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı bulacak. Akademik seminerler, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazi ziyaretleri, turnuvalar, konserler, bilgi yarışması, sinema gösterimi ve birbirinden farklı sportif etkinliklerin gerçekleştirileceği kamplara 81 ilden yüzlerce öğrencinin katılması planlanıyor.

HANGİ İLDE HANGİ TEMA?

Başkent Ankara’da ‘diplomat akademi’, Gaziantep’te ‘gastronomi’, Van’da ‘mühendislik’, Aydın’da ‘edebiyat’, Samsun’da ‘gönül coğrafyası’, Antalya’da ‘gönüllülük’, Mersin’de ‘güzelsanatlar’, İstanbul’da ‘ekonomi’, Erzurum’da ‘kış sporları’, Kocaeli’nde ‘dijital iletişim’, Konya’da ‘arkeoloji’, Sakarya’da ‘akıllı tarım ve çevre’, Diyarbakır’da ‘tarih ve medeniyet’, Muğla’da ‘psikoloji’, İzmir’de ‘felsefe’ kampı düzenleniyor.

HER TEMAYA ÖZEL EĞİTİMLER

Ankara’da düzenlenecek diplomat akademi kampında Türkiye’nin yüzyıl vizyonu, arabuluculuk faaliyetleri, Orta Doğu’da rol model olarak Türkiye, Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan gibi konular ele alınacak. Van’daki mühendislik kampında Türkiye’de savunma sanayii teknolojisinin gelişimi değerlendirilecek. İstanbul’daki ekonomi kampında ise yeşil dönüşüm, ekonomi güvenliği, Türkiye’nin yeni ekonomi modeli işlenecek.

YEMEK VE EDEBİYAT KONUŞULACAK

  • Gaziantep’teki gastronomi kampında coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi deneyimine dönüşümü, Anadolu’nun gıda hafızaları, bölgesel lezzetlerin incelenmesi, Osmanlı saray mutfağının günümüz Türk mutfağına etkisi konuları işlenecek. Aydın’daki edebiyat kampında, şiir, roman, hikaye gibi edebi türler, konuşmacılar tarafından ele alınacak. Kamp kapsamında bir köy okuluna kütüphane yapılacak. Samsun’daki gönül coğrafyası kampında, 15 Temmuz’da yaşananlar, dünya kupası hatıraları, Türkiye’nin insani merkezli dış politikası gibi konular konuşulacak. Kocaeli dijital iletişim kampında, sosyal medya, İslam medeniyetinde bilim, yapay zeka gibi konular işlenecek. Sakarya’daki akıllı tarım ve çevre kampında, akıllı tarım, yerli tohum bankası, sıfır atık ve sürdürülebilir çevre konuları işlenecek.

Diyarbakır Anneleri de unutulmadı

Diyarbakır’daki tarih ve medeniyet kampında, Kut’ul Amare Zaferi, Cumhuriyet’in 100. yılı, medeniyet mirası, Türkçe’nin dili gibi konular işlenerek, Diyarbakır Anneleri ziyaret edilecek. Türkiye’nin birçok noktasından getirilen fidanların dikildiği kardeşlik ormanı oluşturulacak.


#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#Üniversite
#Kamp
1 saat önce
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Üniversitelilere 15 şehirde tematik kamp
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