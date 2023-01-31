Üniversitelilere 15 şehirde tematik kamp

Gaziantep’teki gastronomi kampında coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi deneyimine dönüşümü, Anadolu’nun gıda hafızaları, bölgesel lezzetlerin incelenmesi, Osmanlı saray mutfağının günümüz Türk mutfağına etkisi konuları işlenecek. Aydın’daki edebiyat kampında, şiir, roman, hikaye gibi edebi türler, konuşmacılar tarafından ele alınacak. Kamp kapsamında bir köy okuluna kütüphane yapılacak. Samsun’daki gönül coğrafyası kampında, 15 Temmuz’da yaşananlar, dünya kupası hatıraları, Türkiye’nin insani merkezli dış politikası gibi konular konuşulacak. Kocaeli dijital iletişim kampında, sosyal medya, İslam medeniyetinde bilim, yapay zeka gibi konular işlenecek. Sakarya’daki akıllı tarım ve çevre kampında, akıllı tarım, yerli tohum bankası, sıfır atık ve sürdürülebilir çevre konuları işlenecek.