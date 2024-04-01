Ünlülerden tek kazanan Beşikçioğlu

CHP il il oy oranları yayın yasağının kalkmasının ardından birçok seçmen tarafından araştırılıyor. 31 Mart Pazar günü milyonlarca vatandaş görevini yerine getirmek üzere sandık başına gitti. 31 Mart sabah saatlerinde başlayan seçimlerde oy kullanma süreci batıdaki illerle birlikte saat 17.00’de sona erdi ve oy sayım işlemi tüm illerde başladı. YSK’nın seçim yayın yasağının sona ermesiyle birlikte seçim sonuçları paylaşılacak. Peki, CHP oy oranları belli oldu mu? İşte il il CHP seçim sonuçları.