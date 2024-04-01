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Ünlülerden tek kazanan Beşikçioğlu

Canberk Doğan
04:00 - 1/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:08 - 1/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Erdal Beşikçioğlu
Erdal Beşikçioğlu

Yerel seçimlerde ünlüleri belediye başkan adayı gösteren siyasi partiler umduğunu bulamadı. CHP’nin Ankara Etimesgut’tan aday gösterdiği Erdal Beşikçioğlu, seçimde zafer kazanan tek ünlü oldu.Yüzde 50’nin üzerinde oy alan Beşikçioğlu Enver Demirel’den başkanlığı aldı.

ZAN KAYIPLARDA

TİP adına Hatay’dan aday olan ve seçim döneminde adı pek çok dedikoduyla gündeme gelen Gökhan Zan’ın adaylığını partisi geri çekmişti. Yüzde 1,8 oy alan Zan beklenilenden çok daha düşük oy aldı.

GÜLOĞLU GÜLMEDİ

AK Parti’nin adayı Faruk Özlü ile Düzce’de Yeniden Refah Partisi’nden yarışan şarkıcı Davut Güloğlu, yüzde 10’un üzerinde bir fark ile kaybetti. Seçimlerde beklediğini bulamayan sanatçılardan birisi de şarkıcı Hakan Peker oldu. İYİ Parti adına Karabük’ün Safranbolu ilçesinden aday olan Peker, yüzde 3,6’da kaldı.




#Siyaset
#CHP
#Erdal Beşikçioğlu
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