Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Unutulan ceketin içinden 5 bin 500 TL para çıktı
BURSA

Unutulan ceketin içinden 5 bin 500 TL para çıktı

Bursa'ya alışveriş için gelen Mehmet Bulut, ceketini çiçekliğin üstünde unuttu. İş yeri sahibinin bulduğu içinde 5 bin 500 TL olan ceket sahibine teslim edildi.

Haber Merkezi İHA
Para dolu ceketi sahibine ulaştırdı.
Para dolu ceketi sahibine ulaştırdı.

Bursa’nın Unçukuru kırsal mahallesinden Mustafakemalpaşa’ya alışveriş yapmak için gelen 61 yaşındaki Mehmet Bulut, alışverişini yaptıktan sonra ceketini bir dükkanın önündeki çiçekliğin üzerine koydu. Mehmet Bulut evine dönüş için giderken, ceketini çiçekliğin üzerinde unuttu.

  • İş yeri sahibi Ümit Duysal Soykan, çiçekliğin bulunduğu bölgedeki dükkanına saat 15.30 sıralarında girerken ceketi fark etti. Akşam saatlerine kadar ceket aynı yerinde kalınca durumdan şüphelenen Soykan, ceketin sahibinin olup olmadığını iş yerindeki babasına sordu. Sahibi çıkmayan cekete elini atınca, iç cebindeki paraları fark eden Soykan, duyarlı davranarak durumu Mustafakemalpaşa Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne bildirdi.

Para dolu ceketi sahibine ulaştırdı.

Kafede sinirlenip yüklü miktarda parayı havadan saçtı
GÜNDEM
Kafede sinirlenip yüklü miktarda parayı havadan saçtı

5 bin 500 TL nakit para ve kimlik çıktı

Zabıtalar tarafından kontrol edilen ceketin cebinden 5 bin 500 TL nakit para ve kimlik çıktı. Kimlik üzerinden yapılan incelemelerde, Unçukuru Mahalle Muhtarına ulaşılırken, ceketin sahibi Mehmet Bulut yeniden Mustafakemalpaşa’ya gelerek ceketini teslim aldı. Bulut, duyarlı davranışından dolayı Ümit Duysal Soykan’a teşekkür ederken parasını eksiksiz şekilde almanın mutluluğunu yaşadı.

Para dolu ceketi sahibine ulaştırdı.
  • Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ümit Duysal Soykan, “Daha önce de 30 bin TL değerindeki bir çek bulmuş ve sahibine aynı şekilde ulaştırmıştım. Ceketin uzun süre boyunca alınmaması üzerine durumundan şüphelendim. Konuyla ilgili yetkililerden destek alarak sorunsuz bir şekilde ceketi teslim ettik” dedi.

Ucuz tatil vurgunu: 73 kişiden 1 milyondan fazla para topladılar
GÜNDEM
Ucuz tatil vurgunu: 73 kişiden 1 milyondan fazla para topladılar

Yolda bulduğu 110 bin lirayı teslim eden temizlik işçisinin banka borçlarını Hz. Hatice Vakfı ödedi
GÜNDEM
Yolda bulduğu 110 bin lirayı teslim eden temizlik işçisinin banka borçlarını Hz. Hatice Vakfı ödedi

5 ton arasında didik didik aradıkları para dolu poşeti bulup sahibine verdiler
GÜNDEM
5 ton arasında didik didik aradıkları para dolu poşeti bulup sahibine verdiler
Abone Ol Google News
Dünyanın sayılıülkeleri arasına girdik

Dünyanın sayılı
ülkeleri arasına girdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Teknofest 2020' etkinliğinde önemli açıklamalar.
AVMde yangın paniği

AVM'de yangın paniği

Elektrikler kesilince vatandaşlar mahsur kaldı.
7.5lik tatbikat

​İstanbul genelinde aynı anda uygulanacak.

​73 kişiden 1 milyondan fazla para topladılar.
Teslimatı<br>yıl sonunda

Teslimatı
yıl sonunda

​Atmaca karadan atılan füzeleri de imha edecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu talimatı verdi..

​17 yaşındaki kızı hastane bahanesiyle kaçırdılar.
Yaşıtları ona<br>kabusu yaşattı

Yaşıtları ona
kabusu yaşattı

Kale direğine bağlayıp, üç saat işkence yaptılar.

​Milyarlarca dolar para cepte kalacak..

​Dövdükleri restoran sahibini dereye attılar.

​FETÖ operasyonunda dikkat çeken isimler..

​Derbi öncesi dikkat çeken istatistik.
İstanbul'da<br>ürküten manzara

İstanbul'da
ürküten manzara

Haliç'ten sonra şimdi de Elmalı Barajı yeşile döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest'te: İHA alanında bugün dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest'te: İHA alanında bugün dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik

TEKNOFEST 2020 etkinliği kapsamında geldiği Gaziantep'te açıklamalarda bulunan Erdoğan "Ülkemizde bazılarının milli teknoloji hamlemizi küçümsediklerini hatta ellerinden gelse yok etmeye çalışacaklarını teessürle görüyoruz. Yaşadıklarımız bize yerli ve milli imkanlarla değişimi yaşamamızın şart olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan "İHA alanında bugün dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. İnşallah benzer başarıyı otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız." dedi.

Ucuz tatil vurgunu: 73 kişiden 1 milyondan fazla para topladılar
Gündem

Ucuz tatil vurgunu: 73 kişiden 1 milyondan fazla para topladılar

İzmir'de, vatandaşı ucuz tatil mesajları ile tuzağa düşürerek 1.1 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. 73 kişiden para toplayan 18 şüpheli eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda sahte otel rezervasyonlarına ait çok sayıda fatura, sahte acente şirket sözleşmeleri, banka dekontları, makbuzlar ve ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Akıllara durgunluk veren olay: İşçinin yemeğinden kopmuş parmak çıktı
Gündem

Akıllara durgunluk veren olay: İşçinin yemeğinden kopmuş parmak çıktı

Tekirdağ'da akılalmaz bir olay yaşandı. Bir fabrikada çalışan işçinin yemeğinden aşçının yanlışlıkla kestiği parmağı çıktı. Sürekli mide bulantısı yaşadığını belirten Yılmaz’ın aldığı doktor raporuna göre, kopmuş parmağın bir kısmını fark etmeden yediği öğrenildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.