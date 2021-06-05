​Üretim kapasitesi katlandı

Yeni üretim hattı aynı zamanda maden suyu ihracatında Kızılay’ı çok daha iddialı bir konuma da taşıyacak.

Erzincan fabrikasında üretilen sade maden sularının yanına, yüzde 100 doğal meyve aromalı maden suları da ekleyen Kızılay İçecek yeni bir yatırıma imza attı. Yeni üretim hattı aynı zamanda maden suyu ihracatında Kızılay’ı çok daha iddialı bir konuma da taşıyacak. Erzincan’dan 30 ülkeye yapılan ihracat da ivme kazanacak. Böylece gelirinin tümünü hayır işleri için kullanan Kızılay’da Erzincan’ın suları hayra akacak. Yeni üretim hattının açılış töreni, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilli Süleyman Karaman, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’un katılımlarıyla yapıldı.

İHRACAT YAPILAN ÜLKE İKİ KATINA ÇIKACAK

Kızılay İçecek Genel Müdürü Metin Kul, açılış törenindeki konuşmasında şu bilgileri paylaştı: “İhracat yaptığımız ülke sayısını en az 2 katına çıkarmayı hedeflemekteyiz. Burada saatte 50 bin şişe üretim kapasitesi olan fabrikamıza, Türkiye’nin en hızlı hatlarından biri olan yenisini ekledik. Bu yeni hattın kapasitesi saatte 60 bin şişe. Toplamda sadece bu fabrikada saatte 110 bin şişe üretim kapasitesine ulaşacağız. 2500 metrekare olan kapalı depo alanımızı 10 bin metrekareye çıkarttık.”

30 MİLYONDAN FAZLA İNSANA ULAŞTIK

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da iyiliğin amiral gemisi Kızılay’ın yeni atılımlarla daha da güçleneceği belirterek şunları söyledi: “Türk Kızılay olarak her koşulda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak için çabalıyoruz. Geçen sene 30 milyonu aşkın insana el uzattık. Kızılay’ın en büyük gelir kaynaklarından birisi bağışların yanında bu kuruluşlarımız. Buradaki yatırım Erzincan’a da önemli bir katkı sağlayacak. Şu andaki kapasitemizi ikiye katlayacağız.”

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Kerem Kınık

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