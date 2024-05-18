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Üs bölgelerine ikmal sürüyor

Terörle mücadele yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Burak Doğan
04:00 - 18/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:21 - 18/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Dün de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 4’ü Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde, 3’ü ise Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Bölgesi’nde öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonları “Teröristler için hiçbir yer güvenli değil” mesajıyla duyurdu.

KOMANDOLAR SAHADA

Irak’ın kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK'yı bitirmek için anlaşan Türkiye ve Irak, geniş çaplı operasyon için hazırlıklarını sürdürüyor. Temas ve güvenlik toplantılarının ardından Irak tarafı, geçtiğimiz aylarda sınır birliklerini kuzeye konuşlandırmıştı. Komandolar aktif olarak sahada harekat alanını genişletiyor.

İNSANSIZ HELİKOPTERLER TAŞIYOR

Güvenlik güçlerine insansız helikopterler de destek veriyor. Bazı kritik bölgelere insansız helikopterlerle mühimmat ve lojistik destek sağlanmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Irak’a konuşlanan bazı birliklere 200 kg faydalı yük taşıyabilen Türkiye’nin insansız helikopterleri “ALPİN” ve “Albatros” gıda ve mühimmat ikmali yaptı.



#Terör
#Pençe Kilit
#PKK
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