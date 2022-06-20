​Uşak Üniversitesi öğrencilerinin 20 TÜBİTAK projesi destek almaya hak kazandı.

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan programın 2021/2. Döneminde Uşak Üniversitesinin değişik fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler tarafından toplam 33 proje başvurusu yapıldı ve bu projelerin 20 tanesi desteklenmeye hak kazandı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı desteğini almaya hak kazanan 20 öğrenci ve danışmanlarıyla bir araya gelerek teşekkür belgesi takdim etti.

33 PROJE BAŞVURUSUNUN 20’Sİ DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesinin son yıllarda yaptığı çalışmalarla proje sayısını artırdığına dikkat çekerek sadece üniversitemiz akademisyenlerinin değil öğrencilerimizin de proje ürettiklerini belirtti. Bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Rektör Savaş “Öğrencilerimizin proje yapmaları ve bu projeleriyle TÜBİTAK’tan destek almalarından dolayı gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin yaptığı 33 projenin 20’si TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Başta öğrencilerimiz olmak üzere onları proje hazırlama süreçlerinde destekleyen ve projelerinde danışmanlık yapan öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.” dedi.