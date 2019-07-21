Gündem Amerikan rüyasının sembolü 1 milyon dolarlık banknot Uşakta ele geçirildi
UŞAK

Uşak'ta 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

'Amerikan rüyası'nın sembolü 1 milyon dolarlık banknot Uşak'ta ele geçirildi

Uşak'taki bir zanlının gözaltına alındığı operasyonda ‘Amerikan rüyası’nın sembolü olarak bastırılan 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi. Banknotun gerçek olup olmadığının tespiti için Merkez Bankasına gönderilecek.

Haber Merkezi IHA
Uşak'ta 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi
Uşak'ta 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Uşak’ta jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın üzerinden prestij ve ‘Amerikan rüyası’nın sembolü olarak bastırılan 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şahsın sayılı bastırılan banknotu nereden buldukları ise araştırılıyor.

AA
Uşak'ta 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildin

1 MİLYON DOLARLIK BANKNOT ELE GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt beldesinde elinde 1 milyon dolarlık banknot bulunduran şahıs bilgisine ulaşan Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri operasyon yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahıslardan Y.K., isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 1 milyon dolarlık banknot ise jandarma ekiplerini bile şaşkına çevirdi. Şahsın 1 milyon dolarlık banknotu nasıl ele geçirdiği ya da nereden bulduğu ise soruşturma sonunda netlik kazanacak.

AA
Uşak'ta 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildin

Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

BANKNOT 1988 YILINDA ABD TARAFINDAN PRESTİJ AMAÇLI BASTIRILMIŞTI

Öte yandan, ele geçirilen 1 milyon dolarlık banknotun 1988 yılında ABD tarafından prestij amacıyla bastırıldığı bildirildi. Uluslararası Milyonerler Birliği tarafından ticari başarı ve ‘Amerikan rüyası’nın sembolü olarak üretilen 1 milyon dolarlık banknotlar gerçek para yerine geçmemesine rağmen koleksiyoncular arasında 10 binlerce dolara alınıp satılıyor.

AA
Uşak'ta 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildin
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