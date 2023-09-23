Uşak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 32 kişi hastaneye başvurdu

Yemeğin ardından bazı vatandaşlarda, mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı.

Rahatsızlananlardan bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, diğerleri ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.