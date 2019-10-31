Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 5'i ağır 14 yaralı

Uşakta işçi taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 5'i ağır 14 kişi yaralandı.
- Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi Şehit Mehmet Özen Sokak'ta Nuri İmren'in kullandığı 64 S 0111 plakalı servis minibüsü, aynı istikamette seyreden Refik Konay yönetimindeki 03 LL 934 plakalı otomobille çarpıştı.
1 kişi minibüste sıkıştı
Yaralanan 14 kişiden 13'ü hastaneye kaldırıldı. Minibüste sıkışan bir kişinin kurtarılması için itfaiye çalışma yürütüyor.
Yaralılardan 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.