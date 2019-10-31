Gündem Uşakta işçi servisiyle otomobil çarpıştı 5i ağır 14 yaralı
UŞAK

Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 5'i ağır 14 yaralı

Uşak'ta işçileri taşıyan servis minibüsü, aynı istikamette seyreden bir otomobille çarpıştı. Kaza sonucu 14 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin hayati tehlikesi bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Uşakta işçi taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 5'i ağır 14 kişi yaralandı.

  • Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi Şehit Mehmet Özen Sokak'ta Nuri İmren'in kullandığı 64 S 0111 plakalı servis minibüsü, aynı istikamette seyreden Refik Konay yönetimindeki 03 LL 934 plakalı otomobille çarpıştı.

1 kişi minibüste sıkıştı

Yaralanan 14 kişiden 13'ü hastaneye kaldırıldı. Minibüste sıkışan bir kişinin kurtarılması için itfaiye çalışma yürütüyor.

Yaralılardan 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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