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UŞAK

Uşak'ta işçileri taşıyan midibüs TIR'a çarptı: Onlarca yaralı var

Uşak'ta kırmızı ışıkta geçen tır, işçileri taşıyan midibüse çarptı, 20 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

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Haber Merkezi AA
Uşakta işçileri taşıyan midibüs TIRa çarptı: Onlarca yaralı var
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uşak'tan İzmir yönüne seyreden R.B'nin kullandığı 35 HD 3428 plakalı tır, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda ışık ihlali yaparak, organize sanayi bölgesinden çıkış yapan E.O. idaresindeki 64 S 0282 işçileri taşıyan midibüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 20 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri tır sürücüsü R.B'yi gözaltına aldı.

Midibüsün organize sanayi bölgesindeki çeşitli fabrikalarda çalışan 25 işçiyi kent merkezine götürdüğü belirtildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen 35 HD 3428 plakalı tırın 64 S 0282 plakalı midibüse çarpması ve midibüsün savrularak durması yer alıyor.

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Yaklaşık 100 metre süren kovalamacada Bilal E., yakaladığı Melih A.nın başına tabancasının kabzasıyla vurdu.
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