Uşak'ta işçileri taşıyan midibüs TIR'a çarptı: Onlarca yaralı var

Hayat

İkindi Yazıları’nın matbaası müzede sergilenecek

Nedim Ali Zengin’in İkindi Yazıları edebiyat ekini çıkartmak için kurduğu Andırın Postası, kardeşi İskender Zengin yönetiminde hâlâ çıkmaya devam ediyor. İkindi Yazıları’nın basıldığı el dizgisi matbaa da olduğu gibi muhafaza ediliyor. Kısa süre içinde hem matbaa Yedi Güzel Adam Müzesi’nde sergilenecek hem de İkindi Yazıları’nı tıpkıbasım yayımlayan belediye, Nedim Ali’nin mektuplarını da kitaplaştıracak.