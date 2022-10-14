Gündem Uşakta otomobil ile kamyon çarpıştı İki ölü iki yaralı var
UŞAK

Uşak'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: İki ölü iki yaralı var

Uşak'ta otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Uşakta otomobil ile kamyon çarpıştı: İki ölü iki yaralı var
Son dakika

Alınan bilgiye göre, O.Y. (23) yönetimindeki 45 TA 8350 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Güre köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden A.U. (45) idaresindeki 63 F 1548 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Umut Yeğen (18) ve Ayşe Aktürk'ün (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki ağır yaralanan S.A. (18) ile hafif yaralı sürücü O.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Yeğen ve Aktürk'ün cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Peş peşe füze fırlatıyor

Peş peşe füze fırlatıyor

​Japonya alarmda: Sınırda savaş uçakları havalandı.
Esenyurttaşüpheli ölüm

Esenyurt'ta
şüpheli ölüm

Altıncı kattan düşerek hayatını kaybetti.
Halk eczanelereakın etti stoklar tükendi

​Avrupa'da nükleer paniği: 3-40 yaş arasındakiler kullansın.

Ukrayna'daki savaş sonrası 15 ülke harekete geçti.
'Türkiye'nin adı verildi

'Türkiye'nin adı verildi

​TİKA'nın desteği ile Meksika'da açıldı: Bin kişiye hizmet verecek.
ABD'de<br>silahlı saldırı

ABD'de
silahlı saldırı

Biri polis çok sayıda ölü ve yaralı var.

​İki ülkenin attığı adımlar belli ülkeleri rahatsız etti.

​Dezenformasyon yasası TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

​CHP'li Burak Erbay telefonunu kırdı.

​Fransa'da buz devri.

​Bereketli hasat çiftçinin yüzünü güldürüyor.

​Pençe Harekat Bölgesi'nde EYP patlaması sonucu şehit oldu.

​Hedef bin 863 satış noktası.

​Asgari ücrette enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracağız.

​İBB'nin kararıyla hayvanlar toplu ulaşım araçlarında seyahat edebilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.