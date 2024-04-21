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Uşak'ta tekstil atığı deposunda yangın: Tavukları itfaiye kurtardı

Uşak'ta tekstil atıklarının bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın söndürüldü. Depo kullanılmaz hale gelirken, depo bahçesinde bulunan tavukları itfaiye ekipleri kurtardı.

10:19 - 21/04/2024 Pazar
AA
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Uşak Atatürk Mahallesi İkinci Çanlı Sokak'taki Gencer Arıkan'a (54) ait tekstil atıklarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Kısa sürede büyüyen alevler tüm depoyu sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, deponun bahçesindeki kümeste bulunan tavukları ve horozları da kurtardı.

Arıkan, itfaiye ekiplerince kurtarılan "Memati" ismini verdiği horozunu ise yangın sırasında kucağından bir an olsun bırakmadı.


İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, depo kullanılamaz hale geldi.



#Uşak
#yangın
#Tekstil atölyesi
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