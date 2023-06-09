Uşak’ta zehirlenme vakası artıyor: 35 kişi tedavi altına alındı

Uşak’ta zehirlenenlerin sayısı 35’e yükseldi
Uşak’ta Kadın Konuk Evi ve Çocuk Evleri Sitesi’nde öğlen saatlerinde verilen yemeklerden sonrasında 19’u çocuk 24 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Zehirlendikleri belirlenen hastaların tedavisi anında başlarken saatler ilerledikçe zehirlenen kişi sayısında da artışlar oldu.
Daha sonra hastaneye sevk edilenlerle birlikte 25’i çocuk ve 10’u kadın olmak üzere 35 kişiye zehirlenme şüphesiyle tedavi uygulandığı bildirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye götürülenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.
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#Zehirlenme vakası
#Kadın Konuk Evi ve Çocuk Evleri Sitesi
1 saat önce