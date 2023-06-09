Uşak’ta zehirlenme vakası artıyor: 35 kişi tedavi altına alındı

Zehirlendikleri belirlenen hastaların tedavisi anında başlarken saatler ilerledikçe zehirlenen kişi sayısında da artışlar oldu.

Zehirlendikleri belirlenen hastaların tedavisi anında başlarken saatler ilerledikçe zehirlenen kişi sayısında da artışlar oldu.

Daha sonra hastaneye sevk edilenlerle birlikte 25’i çocuk ve 10’u kadın olmak üzere 35 kişiye zehirlenme şüphesiyle tedavi uygulandığı bildirildi.