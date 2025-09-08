Üsküdar esnafı ve STK'lar Gazze için tek yürek

"Esnaf arkadaşlarımız bize başvurarak böyle bir çalışmayı yapıp yapamayacağımızı sordu. Biz de bismillah, diyerek bu programa başladık. Üsküdar'daki 50'nin üzerindeki esnafımız bu farkındalık çalışmasına dahil oldu. Allah kısmet ederse pazartesiden itibaren Üsküdar'ın merkezi olan Gastronomi Sokağı'nı Türk bayraklarıyla, Filistin bayraklarıyla bayraklandıracağız. Burada yapmaya çalıştığımız şey aslında yardım toplamaktan ziyade bir farkındalık çalışması. Üsküdar'daki 27 STK'miz bu işin içerisine dahil oldu. Allah kısmet ederse cuma günü orada festival havasında bir farkındalık çalışması yapacağız. Hemen akabinde cumartesi ve pazar günü de kuracağımız Hayır Çarşı'nda bütün STK'lerimiz yapmış oldukları ürünleri satıp bu farkındalık çalışmasıyla esnafa eşlik edecek"