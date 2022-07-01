Üsküdar’a turizm ofisi rehber olacak

Üsküdar Belediyesi, açılışını gerçekleştirdiği Turizm ve Tanıtım Ofisi ile Üsküdar’a gelerek tarihi zenginliklerini, gezilecek yerlerini, yemek yeme yerlerini ve kendine has güzelliklerini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı vatandaşlara rehber olacak. Ofise uğrayan vatandaşlar rehberlik üzerine her türlü hizmeti alabilecekler. Mihrimah Sultan Camii’nin yanındaki Turizm ve Tanıtım Ofisi'nin açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katılırken, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Başkan Türkmen, “Bugün burada Üsküdar’ımızın tam merkezinde Mihrimah Sultan Camii’nin hemen dibinde herkesin çok rahatlıkla ulaşabileceği bir tanıtım ve turizm ofisi açtık. Üsküdar'ımıza gelen, İstanbul’umuza gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz hiç yabancılık çekmeden, gezebilecekler. Hem sözlü hem yazılı broşürler, materyallerle Üsküdar’ımızı hiçbir şekilde yabancılık çektirmeyeceğiz” dedi.

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