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İSTANBUL

İstanbul Üsküdar'da inşaat çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu

Üsküdar'da bulundu: Çalışmalar durduruldu

İstanbul Üsküdar'da bir binanın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılar ortaya çıktı. Kalıntılar nedeniyle iş makineleri inşaat alanından çıkarılarak çalışmalar durduruldu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine inşaat alanında çalışma başlatılacağı öğrenildi. İnşaattaki kalıntıların tarihi hamama ait olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Üsküdar'da inşaat çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu.
Üsküdar'da inşaat çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu.

Üsküdar Muratreis Mahallesi Tıknefes Sokak'ta inşaatın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılar ortaya çıktı. Kalıntılar nedeniyle iş makineleri inşaat alanından çıkarılarak çalışmalar durduruldu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine inşaat alanında çalışma başlatılacağı öğrenildi. İnşaattaki kalıntıların tarihi hamama ait olduğu belirtildi.

  • Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, "Burası tescilli bir parsel. Tescilli parsel üzerinde tarihi bir yapı, geçmişten günümüze ulaşan tarihi bir yapının olduğu gösteren bir parsel. Parselin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait. Vakıflar Genel Müdürlüğü bir tasarrufta bulunmuş tarihi kalıntıların üzerine bir apartman yapmaya karar vermişler. Bizde geldik incelemelerde bulundu ve tespitlerde bulunduk" dedi.

"Tescilli alanlarda temel kazısı yapılmadan önce İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden yetkililerin gelip denetim yapılması gerekiyor" diyen Şahin şunları söyledi:

  • "Kanunen bunları yapmak zorundalar. Bundan sonraki süreçte inşaat durdurulur. Arkeoloji Müzesi'nden yetkililer gelir denetimlerini yaparlar."
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