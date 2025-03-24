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Uyuşturucu hayatları alt üst ediyor: Adıyaman'da bir genç sokak ortasında yığıldı

Uyuşturucu hayatları alt üst ediyor: Adıyaman'da bir genç sokak ortasında yığıldı

16:2824/03/2025, Pazartesi
IHA
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Sırt üstü uzanan şahıs, vatandaşların müdahaleleri sonucu yol ortasından kaldırıldı.
Sırt üstü uzanan şahıs, vatandaşların müdahaleleri sonucu yol ortasından kaldırıldı.

Adıyaman'da, kullandığı maddenin etkisinde kalan bir genç sokak ortasına yığılıp kaldı. Vatandaşların kendine getirmeye çalıştığı şahıs, hastaneye gitmeyi reddederek olay yerinden uzaklaştı.

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bir genç kullandığı maddenin etkisinde kalarak sokak ortasına yığıldı. Kendinden geçen ve farklı hareketler yapıp sesler çıkaran kişiyi gören vatandaşlar da korku dolu anlar yaşadı. Bir süre sokak ortasında sırt üstü uzanan şahıs, vatandaşların müdahaleleri sonucu yol ortasından kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından kendine getirilmeye çalışılan şahıs, hastaneye gitmeyi de kabul etmeyerek olay yerinden uzaklaştı.


Duruma tepki gösteren vatandaşlar, Adıyaman'da madde kullanımında artış olduğunu bu tür olaylarla artık sıklıkla karşılaştıklarını söyledi.




#adıyaman
#uyuşturucu
#madde

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