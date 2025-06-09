Uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 2-8 Haziran 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 33 olaya müdahale edilirken 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 35 kişi hakkında adli işlem yapıldı.