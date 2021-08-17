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İSTANBUL

Uyuşturucu tacirlerine çifte baskın: İstanbul’da 4,3 ton ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul’dan Hollanda’ya uzanan bir operasyon düzenledi. Uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton ara kimyasal madde ele geçiren ekipler, 2 tonluk ikinci sevkiyat için “kontrollü teslimat” kararı aldı. Hollanda’ya gidecek maddeleri, başka bir eşyayla değiştirerek saniye saniye takip yapan ekipler bu sayede alıcıları da yakaladı.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
​Uyuşturucu tacirlerine çifte baskın: İstanbul’da 4,3 ton ele geçirildi
İstanbul’da Hong Kong’dan Hollanda’ya giden yük içinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton kimyasal madde ele geçirildi.

Türkiye zehir tacirlerine geçit vermiyor. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton ara kimyasal madde ele geçirildi. Hong-Kong’dan hava yoluyla getirilen ve Türkiye üzerinden kara yolu ile Hollanda’ya transit olarak götürülecek olan 2 ton 192 kilogram ağırlığındaki eşya riskli görülerek Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarı’nda analiz edildi.

ARA KİMYASALLAR BULUNDU

  • Analiz sonucu eşyanın beyan edilenin aksine, “Amfetamin” ve “Metamfetamin” cinsi uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasallardan olduğu tespit edildi. Söz konusu maddenin ayrıca uluslararası uyuşturucu kontrol düzenlemeleri çerçevesinde Birleşmiş Milletler’in ilgili organlarınca takip edilen, ulusal mevzuatta da kullanımı ve ticareti Sağlık Bakanlığı’nca kontrol edilen maddelerden olduğu belirlendi.

İKİNCİ SEVKİYATA EL KONULDU

Bunun üzerine İstanbul Havalimanı Gümrükler Muhafaza Narkokim birimlerince yürütülen incelemede, aynı gönderici ve alıcıya ait ikinci bir sevkiyat yapılacağı tespit edildi. İkinci sevkiyatta da Türkiye’ye gelen 2 ton 190 kilogram ağırlığındaki madde de kontrol altına alınarak gerekli laboratuvar analizleri yürütüldü. Her iki gönderide bulunan toplam 4 ton 382 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu yapımında kullanılan maddeye el konuldu.

HOLLANDA’DA DEVAM ETTİ

  • Uyuşturucu imalinde kullanılan maddenin Hollanda’daki alıcılarının tespit edilmesi ve uluslararası bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nce Hollanda kolluk birimleri ile irtibata geçilerek “uluslararası kontrollü teslimat” kararı alındı. Kontrollü teslimat uygulaması çerçevesinde kimyasal maddeye el konularak madde aynı renk ve ağırlıkta başka bir eşya ile değiştirildi. Araçlara yüklenen eşya, varış noktasına kadar önce Türkiye kolluk birimleri tarafından, sonra güzergah üzerindeki diğer ülkelerce izlendi.

16 KİŞİ GÖZALTINDA

Türkiye’de ve Hollanda’nın Uden şehrinde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında maddenin alıcısı olduğu iddia edilen şüphelinin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı.

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