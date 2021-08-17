​Uyuşturucu tacirlerine çifte baskın: İstanbul’da 4,3 ton ele geçirildi

Türkiye zehir tacirlerine geçit vermiyor. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton ara kimyasal madde ele geçirildi. Hong-Kong’dan hava yoluyla getirilen ve Türkiye üzerinden kara yolu ile Hollanda’ya transit olarak götürülecek olan 2 ton 192 kilogram ağırlığındaki eşya riskli görülerek Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarı’nda analiz edildi.

ARA KİMYASALLAR BULUNDU

Analiz sonucu eşyanın beyan edilenin aksine, “Amfetamin” ve “Metamfetamin” cinsi uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasallardan olduğu tespit edildi. Söz konusu maddenin ayrıca uluslararası uyuşturucu kontrol düzenlemeleri çerçevesinde Birleşmiş Milletler’in ilgili organlarınca takip edilen, ulusal mevzuatta da kullanımı ve ticareti Sağlık Bakanlığı’nca kontrol edilen maddelerden olduğu belirlendi.

İKİNCİ SEVKİYATA EL KONULDU

Bunun üzerine İstanbul Havalimanı Gümrükler Muhafaza Narkokim birimlerince yürütülen incelemede, aynı gönderici ve alıcıya ait ikinci bir sevkiyat yapılacağı tespit edildi. İkinci sevkiyatta da Türkiye’ye gelen 2 ton 190 kilogram ağırlığındaki madde de kontrol altına alınarak gerekli laboratuvar analizleri yürütüldü. Her iki gönderide bulunan toplam 4 ton 382 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu yapımında kullanılan maddeye el konuldu.

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HOLLANDA’DA DEVAM ETTİ

Uyuşturucu imalinde kullanılan maddenin Hollanda’daki alıcılarının tespit edilmesi ve uluslararası bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nce Hollanda kolluk birimleri ile irtibata geçilerek “uluslararası kontrollü teslimat” kararı alındı. Kontrollü teslimat uygulaması çerçevesinde kimyasal maddeye el konularak madde aynı renk ve ağırlıkta başka bir eşya ile değiştirildi. Araçlara yüklenen eşya, varış noktasına kadar önce Türkiye kolluk birimleri tarafından, sonra güzergah üzerindeki diğer ülkelerce izlendi.

16 KİŞİ GÖZALTINDA

Türkiye’de ve Hollanda’nın Uden şehrinde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında maddenin alıcısı olduğu iddia edilen şüphelinin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı.