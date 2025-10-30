Uzman isim uyardı: Depremle ilgili Türkiye üç kıtanın sıkışma alanında

"Türkiye öyle bir yerde ki üç kıtanın arasında sıkıştırma, çarpışma ve her türlü jeolojik hareketlerin meydana geldiği bir ülke. Dolayısıyla burada çok sayıda faylanmalar, tektonik hareketler mevcut. Nerede ne olacağını kestirmek mümkün değil. 6 Şubat depremleri, bilim insanlarının ezberini bozdu. Bu depremlerin oluşabilmesi için çok büyük bir enerjinin birikmesi gerekiyordu. Gece 4.17’de meydana gelen depremden 9 saat sonra Çardak fayını da tetikledi. Ardından Saimbeyli ve çevresindeki küçük faylarda artçılar oluştu. Bu da enerjinin çevre faylara yayılmasıyla açıklanabilir"