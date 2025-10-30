Yeni Şafak
Uzman isim uyardı: Depremle ilgili Türkiye üç kıtanın sıkışma alanında

Uzman isim uyardı: Depremle ilgili Türkiye üç kıtanın sıkışma alanında

09:4130/10/2025, Perşembe
IHA
Jeoloji Mühendisi Mehmet Kuruçay, ülkenin jeolojik olarak aktif bir bölgede yer aldığını vurguladı.
Jeoloji Mühendisi Mehmet Kuruçay, ülkenin jeolojik olarak aktif bir bölgede yer aldığını vurguladı.

Türkiye’nin jeolojik konumu gereği her an deprem riski taşıdığını belirten Jeoloji Mühendisi Mehmet Kuruçay, "Depremler önceden tahmin edilemez. Ancak meydana gelen depremlerden sonra analiz yapabiliyoruz. Önemli olan, bu depremler olduktan sonra ne olduğuna bakmak ve hangi tedbirleri almamız gerektiğini düşünmektir" dedi.

Son yıllarda Türkiye’nin birçok noktasında meydana gelen depremlerle ilgili çalışma yapan Jeoloji Mühendisi Mehmet Kuruçay, ülkenin jeolojik olarak aktif bir bölgede yer aldığını vurguladı.

"Önce dünya haritasında Türkiye’nin konumunu, Türkiye’de de Maraş’ın konumunu bilimsel olarak değerlendirmek lazım"
diyen Kuruçay,
"Türkiye öyle bir yerde ki üç kıtanın arasında sıkıştırma, çarpışma ve her türlü jeolojik hareketlerin meydana geldiği bir ülke. Dolayısıyla burada çok sayıda faylanmalar, tektonik hareketler mevcut. Nerede ne olacağını kestirmek mümkün değil. 6 Şubat depremleri, bilim insanlarının ezberini bozdu. Bu depremlerin oluşabilmesi için çok büyük bir enerjinin birikmesi gerekiyordu. Gece 4.17’de meydana gelen depremden 9 saat sonra Çardak fayını da tetikledi. Ardından Saimbeyli ve çevresindeki küçük faylarda artçılar oluştu. Bu da enerjinin çevre faylara yayılmasıyla açıklanabilir"
diye konuştu.

"Tüm faylar birbiriyle bağlantılı"

Türkiye’deki fay hatlarının birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini ifade eden
Kuruçay, "Tüm faylar birbirine bağlı, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege graben sistemi dediğimiz fay zonlarının tamamı birbirine bağlıdır. Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika arasında sıkışma rejimine maruz kalmış durumda. Bu nedenle meydana gelen her kırık, diğer bölgelerdeki enerjiyi de etkiler. Depremler önceden tahmin edilemez. Ancak meydana gelen depremlerden sonra analiz yapabiliyoruz. Önemli olan, bu depremler olduktan sonra ne olduğuna bakmak ve hangi tedbirleri almamız gerektiğini düşünmektir" ifadelerini kullandı.
