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Üzümden önce yaprağı gelir kapısı

Alaşehir’de üzüm üreticileri için üzümün yanında önemli bir gelir kaynağı olan asma yaprağı can simidi oldu.

04:00 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Alaşehir'de asma yaprağı sezonu başladı.

Alaşehir'de asma yaprağı sezonu başladı.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz sultani üzümün başkenti Alaşehir’de asma yaprağı sezonu başladı. Alaşehir’de üzüm üreticileri için üzümün yanında önemli bir gelir kaynağı olan asma yaprağı can simidi oldu. Üzüm sezonu başlamadan asma yaprağı sezonunun açılması, üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ek gelir oldu. Bir kişinin ortalama 30-40 kilogram yaprak toplayabildiği ve yaprağın kilogramının 25 TL’den satıldığı öğrenildi.

OKUL İHTİYAÇLARIMI KARŞILIYORUM

Okul ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yaprak topladığını belirten, Alaşehir Emine Elem Kayacık İlköğretim Okulu 7. Sınıf öğrencisi olan Ümmü Çakır, “Hafta içi okuluma gidiyorum. Hafta sonları cumartesi ve pazar günleri yaprak toplayıp satarak, harçlığımı biriktiriyorum. Fiyatlarımız güzel, 25 TL. Kendi harçlığımı biriktiriyorum, kitap masraflarımı çıkartıyorum” dedi.

ÜZÜMCÜLER İÇİN CAN SİMİDİ

Üzüm üreticisi Bekir Şahal, üzüm bağından topladığı yaprakları yaprak alım merkezine getirerek, önce kasaya döşedi, sonra tarttırarak, topladığı yaprakları sattı. Bekir Şahal, “Alaşehir’in sarmalık sultaniye üzüm yaprağı şu anda 25 TL’ye alınmaya başlandı. Bu yaprak sezonun ilk turfanda yaprağı, üzüm yaprağı üzümcüler için bir can simidi. Aileler ev ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Çok güzel bir gelir” diye konuştu.



#Alaşehir
#Üzüm
#Alaşehir Emine Elem Kayacık İlköğretim Okulu
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